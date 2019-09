Zingaretti: siamo partito respingente, discutiamo organizzazione

Roma, 23 set. (askanews) - "Non ritorno sul tema correnti o non correnti. Noi siamo un partito respingente. Lo avvertono anche gli amministratori locali. Ma dovremo discutere delle forme della nostra organizzazione". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nelle sue conclusioni alla Direzione nazionale del partito."Faremo scelte straordinarie perché al cambiamento del governo corrisponda una rinascita della società e una nuova forma di democrazia. C'è un nuovo Pd da costruire", ha aggiunto, annunciando la prossima riunione della Direzione per martedì 1 ottobre. In realtà, fanno sapere fonti del Nazareno, si tratta di un aggiornamento della stessa riunione odierna.