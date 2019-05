Zingaretti: si apre una stagione nuova, Pd avrà ruolo importante

Roma, 27 mag. (askanews) - "Questo voto apre una situazione politica totalmente nuova e diversa in cui il Pd svolgerà un ruolo importante, di battaglia politica e di ricostruzione dell'alternativa". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa al Nazareno, ha commentato i risultati delle europee.Zingaretti sottolinea come il 22,7% del Pd segni il "3,9% di voti in più rispetto alle politiche del 2018 con una crescita omogenea in tutte le regioni italiane, ad eccezione di Umbria e Molise. Dopo la Lega siamo il partito che cresce più di tutti. Siamo il primo partito a Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna e Firenze, il secondo a Napoli e Palermo".Il leader del Pd ha quindi ringraziato gli alleati della lista unitaria: "Grazie a Demos e Articolo 1 co-protagonisti di una sfida che ha rimesso in gioco il pilastro dell'alternativa".