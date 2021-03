Roma, 25 mar. (askanews) - "In riunione con l'Unità Covid Regione Lazio. Da lunedì nel Lazio, se zona arancione, ripartono le scuole in presenza: asili, elementari e medie". Lo scrive il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti su Facebook. "Dopo Pasqua potranno riaprire le superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione".