“Il Pd è un partito rinato stanco”. Il giudizio così tranchant è del leader dell’M5S, Luigi Di Maio, ma potrebbe avere un fondo di verità. Nicola Zingaretti ha puntato tutte le sue carte sul risultato delle elezioni europee, ma si è come dimenticato le elezioni amministrative, presenti e future, che si svolgeranno lo stesso giorno, il 26 maggio, in Piemonte e in 3800 comuni italiani, e quelle di novembre che vedranno, sicuramente, al voto la Calabria e l’Emilia-Romagna e - ma il condizionale è d’obbligo - l’Umbria. Regioni dove, almeno per quanto riguarda la Calabria e l’Umbria, come già era successo in Basilicata, le inchieste giudiziarie stanno schiantando la classe dirigente dem. Insomma, dopo aver perso, nell’ordine, l’Abruzzo, la Sardegna e la Basilicata (e, prima ancora, Molise e Friuli), il Pd rischia di perdere tutte le regioni che governa. Senza dire che, nel 2020, si vota anche in Toscana e Salvini non vede l’ora di far cadere gli ultimi ‘fortini rossi’.

Certo, la campagna per le Europee ha un valore fondante, per il nuovo Pd di Zingaretti. Oggi sono uscite diverse anticipazioni del suo libro (l’ennesimo, per un leader dem: si sono già esercitati, sul tema, Renzi e Gentiloni, Letta e Calenda): edito da Feltrinelli, s’intitola Piazza Grande ed è una silloge di interventi prodotti durante la campagna per le primarie (vinte) dal neo-segretario e, a dirla tutta, non contiene particolari novità o notizie. Tranne una riflessione che, ormai, è nelle corde del nuovo Pd: “I 5Stelle, privi di una vera classe dirigente, sono destinati presto a scomporsi. I loro elettori un po’ vireranno a destra, un po’ andranno nell’astensionismo, altri saranno costretti a guardare a noi”.

Il Pd e i 5Stelle hanno programmi economici “gemelli”

Ergo, “la crisi dei 5Stelle ci interroga e, a certe condizioni, rappresenta un’occasione”. Certo, Zingaretti premette di non voler fare “da stampella” a un loro eventuale governo (non in questa legislatura, almeno), ma “occorre trovate le parole giuste, dimostrare un sincero interesse per la loro sorte e uno sforzo di comprensione delle ragioni che sono state alla base delle scelte illusorie che hanno compiute, passando dalla propaganda autocelebrativa a una battaglia ideale e culturale”. La stoccata all’ultima stagione renziana (quella dei ‘popcorn’) è tra le righe, ma evidente. Il reddito di cittadinanza “non va deriso”, sul salario minimo “bisogna accettare la sfida”, la patrimoniale “non è un’idea bislacca” e via così. Del resto, solo pochi giorni fa il Foglio pubblicava un’intera pagina per dimostrare, con validi argomenti, che i programmi di Pd e M5S “sono gemelli”. Morale, Zingaretti pensa di trattare l’M5S come il Pci trattava il Psi: ‘compagni che sbagliano’ ma che vanno riportati ‘sulla retta via’ in nome di una ‘unità’ (ai tempi “delle sinistre”, oggi delle nuove sinistre?) che - nella prossima legislatura, si capisce, non in questa – possa portare a un nuovo ‘contratto di governo’ stipulato, stavolta, tra simili (Pd e M5S) e non diversi (Lega e M5S).

La doppia inchiesta giudiziarie in Calabria su Oliverio

Tutto bello, tutto giusto (si fa per dire…), ma per supporre che diventi anche fattibile, il Pd deve, prima di ogni cosa, superare i 5Stelle nel risultato delle urne, alle Europee, e soprattutto deve dimostrare di essere ancora un partito robusto, in salute e attrattivo nelle elezioni amministrative. E qui il problema si fa assai complesso, per il nuovo Pd. Prendiamo il caso della Calabria. Il presidente di regione, il dem Mario Oliverio, è finito in una nuova inchiesta - dopo essere stato già indagato per corruzione e messo agli arresti domiciliari (provvedimento poi annullato dalla Corte di Cassazione) a causa dell’inchiesta “Terre desolate” a dicembre 2018 - del procuratore antimafia Nicola Gratteri. L’accusa è traffico illecito di influenze, frodi e turbativa d’asta. Oliverio è indagato insieme all’ex consigliere regionale Nicola Adamo (Pd) e al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto (Fi). Qui i “favori” (presunti) di politici compiacenti avrebbero formato una vera ‘cupola’, secondo l’accusa, con alcuni raggruppamenti di aziende e riguarderebbero gli appalti della metropolitana Cosenza-Rende, il nuovo ospedale di Cosenza e il museo Alarico.

“Mi si contestano scelte politiche e/o tecniche, cui si ‘abbinano’ ipotesi di reato, alcune operate nel 2014, cioè precedentemente al mio insediamento alla guida della Regione”, protesta Oliverio, “ma sono quanto mai certo che, anche in questa occasione, nessun giudice condividerà una simile impostazione accusatoria, che intravede sospetti di reato in normali condotte di natura politica. Questo ennesimo avviso di garanzia mi porta profonda amarezza”. Al di là dell’impianto accusatorio – tutto da provare e da molti osservatori ritenuto “fragile” – la tegola, per il Pd, è devastante, anche perché a novembre, in Calabria, si vota. Il centrodestra punta tutto sul sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, a sua volta finito nell’inchiesta “Passe-partout”, e ha buone ragioni per credere di stracciare il centrosinistra, ormai alle corde e devastato dalle accuse contro Oliverio. Ma, nel centrodestra, ha velleità di correre per la Regione anche la deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro e i litigi tra Forza Italia e il suo plenipotenziario locale, la deputata azzurra Jole Santelli, contro Lega e FdI sono altissimi.

Il Pd, formalmente, rivendica di essere “sempre in prima linea contro ogni forma di opacità e mancato rispetto delle regole”, ma - riferiscono fonti parlamentari dem - non c’è alcuna ‘blindatura’ da parte del partito verso Oliverio. Si faranno valutazioni nei prossimi giorni, ma - sottolinea un big del partito - non è affatto escluso che il ‘caso Calabria’ possa ricalcare il ‘caso Umbria’, cioè la richiesta secca di dimissioni del governatore. “Vedremo - dice un parlamentare -, certo lì c’erano degli arresti, qui solo degli avvisi di garanzia”. “Mi sembrerebbe strano - afferma invece un altro esponente del Pd - che ci siano due misure diverse. Certo, è sempre sbagliato generalizzare, ma non dobbiamo sottovalutare nulla”. Permangono comunque le resistenze e le divergenze, nel Pd nazionale, sulla strategia da adottare. Le decisioni sono state lasciate agli organismi regionali, ma nei prossimi giorni si “valuteranno le carte” - sottolinea un'altra fonte - e “si deciderà il da farsi”. In ogni caso, al momento, non si nasconde che “non c’è alcuna linea ufficiale”. Tutto questo mentre, ovviamente, l’M5S attacca a testa bassa: “Il Pd faccia dimettere Oliverio”.

Umbria, Marini si dimette, il Consiglio regionale resiste

Non va meglio in Umbria. La governatrice uscente, la dem Catiuscia Marini, aveva annunciato, anche formalmente, le sue dimissioni, dopo un forte pressing di Zingaretti, ma la riunione del Consiglio regionale umbro si è risolta, ieri, in una farsa. L’aula doveva decidere sulle dimissioni delle Marini – che ha detto “voglio uscire a testa alta da questa vicenda”, cioè il suo rinvio a giudizio per una pesante storia di raccomandazioni e favori, la cd. “Sanitopoli” umbra – ma ha preferito “aggiornare la discussione” con 11 voti favorevoli e otto contrari (tutte le opposizioni) per “approfondire il dibattito”, come recita la mozione presentata e approvata dal capogruppo in consiglio regionale dem, Gianfranco Chiacchieroni (nomen omen), che ha pure presentato una mozione a favore della Marini. La mozione, appoggiata da tutti i gruppi di centrosinistra (Pd, Art. 1, LeU, etc.) invita la Marini a “recedere dalle dimissioni” e sarà discussa entro il prossimo 18 maggio. “Un grave errore politico”, ovviamente, per le opposizioni. Come, del resto, dar loro torto? Il Pd umbro, ormai in stato comatoso, sembra preda di una ‘commedia degli equivoci’. Certo è che, presto o tardi, in Umbria si dovrà tornare a votare e anche qui il destino del Pd appare segnato: dopo aver perso centri cittadini già importanti alle amministrative del 26 maggio si vota a Perugia, Todi, Foligno e altri centri: il centrodestra è già pronto a farla da padrone e a prendere, quando sarà, probabilmente a novembre, anche la Regione.

Conclusione: il Pd dovrebbe pensare un po’ di più a non perdere, definitivamente, le ultime ‘roccaforti rosse’ che ancora governa e un po’ meno a futuribili intese con l’M5S.