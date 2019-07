Zingaretti: Pd unica alternativa a deriva destra pericolosa

Roma, 13 lug. (askanews) - "Oggi il Pd è l'unica alternativa credibile a una destra pericolosa. Ora deve emergere una alternativa a questa deriva italiana". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo all'assemblea nazionale del partito aggiungendo che "dobbiamo avere fiducia, nulla è prestabilito. Abbiamo fatto (con le elezioni europee - ndr) un primo passo, ma ora vogliamo fare la storia". Zingaretti ha ringraziato "tutti i militanti, gli iscritti, gli elettori e le elettrici che ci hanno dato fiducia: tutto questo serve, è utile, ha fatto la differenza, dobbiamo avere fiducia perché la storia non è frutto del caso: siamo coscienti di aver fatto un primo passo, ma ora forti dei risultati vogliamo andare avanti"."Sono convinto - ha continuato Zingaretti - che a fare la differenza in questi mesi sia stata la nostra iniziativa, il nostro agire, offrire un approdo e una sponda in una situazione difficile. Abbiamo l'ossessione - ha aggiunto - di convincere gli italiani che c'è una soluzione migliore ai loro problemi".