Zingaretti: Pd non ha incaricato nessuno di occuparsi del Csm

Roma, 18 giu. (askanews) - Csm: Il Pd non ha mai dato a nessuno l'incarico di occuparsi "degli assetti degli uffici giudiziari". Lo ha detto Nicola Zingaretti, aprendo la direzione Pd. "Credo che in passaggi delicati abbiamo piantato bene i pilastri della nostra posizione. Anche in presenza di nessun indagato del Pd abbiamo comunque ribadito il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Abbiamo respinto ogni processo sommario basato su spezzoni di intercettazioni"."Al tempo stesso - ha aggiunto - abbiamo ribadito per rispondere ai tanti dubbi che arrivano dalla società, che il partito non ha mai dato a nessuno il compito di occuparsi degli assetti degli uffici giudiziari".Ha concluso Zingaretti: "Anche questa considerazione ha portato Luca, che ho ringraziato, a decidere per l'autosospensione. Per preservare la battaglia e la credibilità del partito in un momento così delicato".