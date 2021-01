Zingaretti: ora Iv inaffidabile in qualsiasi scenario

Roma, 14 gen. (askanews) - Dopo l'apertura della crisi Italia viva è diventata inaffidabile "in qualsiasi scendario e in una nuova possibile ripartenza". Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti parlando all'esecutivo politico del partito."C'è un dato - ha osservato Zingaretti - che non può essere cancellato dalle nostre analisi. Ed è a questo punto l'inaffidabilità politica di Italia Viva. Che è un dato presente e che io credo, e questo dovremmo tenerlo in considerazione, comunque, per come avvenuto mina la stabilità in qualsiasi scenario si possa immaginare un coinvolgimento e una nuova possibile ripartenza".