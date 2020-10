Zingaretti: non si va avanti solo per eleggere capo dello Stato

Roma, 1 ott. (askanews) - La maggioranza non può andare avanti solo per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, bisogna essere in grado di offrere una "idea possibile di Paese" e di proporre agli italiani una alternativa a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti parlando al 'Festival delle città' delle Autonomie locali italiane."Ho detto tante volte: non è possibile governare da avversari, ma da alleati. Ora questa idea si rafforza: non possiamo governare insieme con quattro idee di paese. Dobbiamo prospettare all'Italia un'idea possibile di paese". Del resto, ha aggiunto, "qualcosa si sta muovendo, sono stato all'assemblea di Confindustria dell'altro giorno e ho percepito una disponibilità a discutere" e bisogna offrire una piattaforma di confronto anche alle parti sociali.Di sicuro, ha aggiunto, "non penso che una maggioranza possa andare avanti solo perché c'è un presidente della Repubblica da eleggere. E' un appuntamento storico, ma se vogliamo intercettare la maggioranza degli italiani dobbiamo dire: la soluzione non è Salvini, o la Meloni". Ora, "finalmente il clima mi sembra positivo, nei rapporti con Renzi, Conte, Crimi, Di Maio vedo una maggiore consapevolezza. Ora bisogna fare il salto". Ha ricordato Zingaretti: "Il Pd era contrarissimo a un taglio dei parlamentari fuori da un riassetto della Costituzione, ma nel nome della maggioranza l'ha votato. Ci vuole questo spirito".