Zingaretti:M5s-Lega distruggono Italia, manifestazione nazionale

Roma, 6 ago. (askanews) - Il Pd lancia una manifestazione nazionale contro il governo. Lo scrive in un post su Facebook il segretario, Nicola Zingaretti."Stanno distruggendo l'Italia e l'Italia non può permetterlo. Il Partito democratico - sottolinea - c'è e con la Costituente delle idee vuole elaborare proposte concrete e di lungo respiro in grado di ricostruire la fiducia in un domani migliore"."La situazione attuale del Paese - prosegue - è sotto gli occhi di tutti. Immobilismo e litigi con Salvini dominus assoluto e padrone di una maggioranza garantita soprattutto dai parlamentari Cinque Stelle. Siamo alla paralisi, all'invocazione emotiva del 'capo' che ti protegge mentre ti sta portando nel baratro. Non possiamo più permetterlo. Costruiamo mobilitazioni in tutto il Paese fino ad arrivare a una grande manifestazione nazionale".