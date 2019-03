Zingaretti: legittima difesa, da oggi l'Italia è più pericolosa

Roma, 28 mar. (askanews) - "In questa legge non ci sono investimenti sulla sicurezza delle persone, nessun investimento sulla sicurezza urbana. C'è il governo che dice agli italiani 'arrangiatevi, difendetevi, comprate le pistole e pensateci da soli'. Quando nel mondo si sa che più armi girano più morti ci sono. E' una legge che crea insicurezza e rende l'Italia più pericolosa". Lo ha detto, a margine di un evento a Roma, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo il via libera alla nuova legge sulla legittima difesa.