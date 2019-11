Zingaretti: ius soli? Ci battiamo per rivedere decreti Salvini

Bologna, 17 nov. (askanews) - "Io dico e confermo che abbiamo combattuto ad agosto per alzare l'asticella dell'accordo di governo, ma è ovvio che noi ci battiamo per rivedere i decreti Salvini che generano paura, insicurezza e discriminazione". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla convention del Pd e ha ribadito, tra le proposte del Pd, quella di "una legge per la parità salariale tra uomo e donna"."Certo che ci batteremo" ha ribadito Zingaretti, tra gli applausi, ricordardo oltre alla battaglia per "rivedere i decreti Salvini" anche quella "per lo ius soli e lo ius culturae, ci batteremo con i gruppi parlamentari per farli approvare"