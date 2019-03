Zingaretti: fiducia in giustizia, non intimidito da bassezze M5s

Roma, 19 mar. (askanews) - Nicola Zingaretti esprime "fiducia nella giustizia". Il neo-segretario Pd, che secondo l'Espresso sarebbe indagato per finanziamento illecito ai partiti, commenta la notizia diffusa dal settimanale e replica agli attacchi arrivati subito dai M5s: "In merito all'articolo dell'Espresso sulla mia iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per un presunto finanziamento illecito, voglio affermare di essere estremamente tranquillo perché forte della certezza della mia totale estraneità ai fatti che, peraltro, sono stati riferiti come meri pettegolezzi de relato e senza alcun riscontro, come affermato dallo stesso articolo del settimanale"."Mai nella mia vita - aggiunge - ho ricevuto finanziamenti in forma illecita e attendo quindi con grande serenità che la giustizia faccia tutte le opportune verifiche per accertare la verità".Conclude Zingaretti: "Quanto al Movimento 5stelle e alle loro scomposte dichiarazioni: comprendo la loro disperazione per il disastro politico che stanno combinando, per essere da mesi succubi del loro alleato di governo, per essere in caduta libera nel gradimento dei citttadini e per le batoste elettorali avute in Abruzzo e Sardegna. Ma se pensano di aggraparsi alle fantasie di qualcuno sbagliano di grosso. Non mi faccio intimidire da chi utilizza queste bassezze. Se ne facciano una ragione".