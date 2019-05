Zingaretti viene descritto come «euforico» e la gioia (incontenibile) che si diffonde nell’intero stato maggiore dem diventa subito contagiosa. Con lui, al secondo piano del Nazareno, c'è l'intero stato maggiore del Pd e sono tutti attaccati davanti ai computer che mandano le proiezioni con i dati 'veri' e lo scrutinio in tempo reale del Viminale.

Con il segretario ci sono, tra gli altri, il presidente del partito, Paolo Gentiloni, il vicesegretario Andrea Orlando, Marina Sereni, Andrea Martella, Enzo Amendola. Tutti in attesa di cifre che confermino le prime indicazioni, ma anche tutti – letteralmente – ebbri di gioia per gli exit poll.

Zingaretti è euforico, gli altri pure...

E così, il segretario dem non aspetta neanche che lo scrutinio dei voti reali arrivi a buon punto prima di scendere dal piano nobile, dove ha collocato il suo ufficio, per parlare davanti alle telecamere: «Abbiamo frenato l’avanzata dei populisti – dice il segretario - e abbiamo dimostrato che non è vero, come sembrava l’anno scorso, che il bipolarismo in Italia è tra leghisti e 5 Stelle. Il governo deve andare a casa. E ora noi possiamo ripartire» dice ai suoi Zingaretti e poi ripete, appunto, davanti alle tv. Tv davanti alle quali Zingaretti, quando scende per dichiarare, dice secco che «siamo noi, il Pd, l’alternativa a Salvini. Ci prepariamo, quando sarà, al voto politico». Poi, il segretario continua così: “Siamo molto soddisfatti, il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla forza elettorale del Pd”. La scelta – spiega Zingaretti – sarà tra il Pd e una destra guidata da Matteo Salvini” e la sfida, ora, è di costruire l'alternativa a Salvini, a un governo immobile e pericoloso”. Insomma, l'M5S sembra già archiviato, nel 'sogno di mezza estate' del Pd, ridotto a una escrescenza della Storia, un bubbone scoppiato e che ora s'è sgonfiato.

Certo, molto, al Nazareno, è retorica, e anche propaganda. La prima dichiarazione ‘ufficiosa’ del Nazareno recitava «Torniamo a crescere» (allusione alla stagione renziana), proprio come se fossimo ancora agli slogan elettorali. Il Pd di Zingaretti sprizza felicità da tutti i pori, dunque. Una foto dice tutto: il segretario, seduto nel suo ufficio, allarga le braccia e sorride in modo sereno e disteso mentre, di fronte a lui, è seduto Paolo Gentiloni che sorride, allegro, a sua volta. E, dietro di loro, spuntano i volti di Enzo Amendola e di Lia Quartapelle che – indovinate un po'' – sorridono...

I renziani sorridono un po' meno...

I renziani, si capisce, sorridono un po’ meno. Solo oggi si saprà degli eletti e si vedrà se le teste di serie indicate da Renzi (Bonafè e Danti, al Centro, Morando al Nord Ovest) sono passati e con quali percentuali e voti di preferenza, anche se sulla Bonafé prima degli eletti tutti scommettono. Ma tra i renziani c’è chi scuote la testa e dice sconsolato: «Rifaranno il Pci in sedicesimi, è tornata la Ditta...». Eppure, anche tra i renziani c'è chi ancora spera, e vuole rimanere ancorato al Pd, come l'area di Lotti e Guerini, Base riformista, che fa notare di aver “lealmente sostenuto” tutti i candidati in lista. Ma c'è anche chi si prepara a 'spiegare' a Zingaretti che “se vuoi vincere devi lasciarci liberi di fare una 'cosa di centro' con cui poi tu ti allei. Guarda che solo così possiamo vincere le elezioni...”.

Chiara allusione, a sua volta, al fatto che, al Pd, sono di certo arrivati – oltre ai voti di una parte degli astensionisti e dei delusi dal M5S, come si scoprirà appena si potranno guardare i flussi – i voti di Articolo 1, il partito di Speranza e Bersani, che ha candidato i suoi uomini nella lista dem.

Il Pd si prepara a costruire il suo 'campo largo'

Andrea Orlando, di professione vicesegretario, esulta: «In Italia, il Pd ottiene un risultato importante. Un anno fa si discuteva della fine del bipolarismo, il M5s era avanti di 10 punti su di noi. Il bipolarismo sembrava tra loro e la Lega. Ora il Pd è in campo, pronto a costruire l'alternativa», dice con fierezza Orlando, novello paladino di Zinga.

Roberto Morassut, dem romano e zingarettiano doc, felice – a sua volta - del fatto che il Pd, a Roma, è tornato primo partito, balzando sopra l’M5s, preconizza, di fatto, le elezioni anticipate: «Se aggiungiamo al Pd +Europa e Sinistra, il campo del centro sinistra raggiunge il 30%. Noi siamo pronti ad andare alle elezioni e stiamo costruendo un campo». Torna, appunto, sempre quest'immagine, il 'campo' (teorizzata dal mentore di Zingaretti, Goffredo Bettini). E non è un caso che, a mezzanotte, con due dichiarazioni fotocopia, Andrea Orlando e Arturo Scotto (Mdp) dicano «la prospettiva di una lista unitaria si fa largo». Quella che i renziani hanno, appunto, vissuto come la peste bubbonica.

Zingaretti si gode anche il ruolo del Pd nella nuova Ue

L’altra vicesegretaria dem, Paola De Micheli, invece, è in tv, negli studi di Porta a Porta, ospite di Bruno Vespa, e la prende dal lato scenari europei: «Il governo italiano con questi due partiti (Lega e M5S, ndr.) sarà debole, in Europa. Saranno in minoranza e l’Italia lì dentro non conterà nulla».

Anche Zingaretti parla, subito, dei nuovi equilibri che andranno registrati anche a Bruxelles: «L’aggressione sovranista alla Ue è fallita. C’è una forte e salda maggioranza che vuole rilanciare il sogno dell’Europa. E – ammonisce Zingaretti – faremo di tutto per far pesare, con il PSE, primo o secondo gruppo nel Parlamento Ue, l’Italia, per darle un’adeguata rappresentazione che questo governo italiano sovranista non sarà affatto in grado di dare». Chiaro riferimento, quello di Zingaretti, al prossimo commissario Ue che, nel futuro governo europeo, spetterà all’Italia.

Il Pd punterà tutto sulle elezioni politiche anticipate

Il Pd di Zingaretti punterà, dunque, ancora di più e a maggior ragione di quanto ha già fatto, su elezioni politiche anticipate da tenersi il prima possibile, anche a fine settembre, se Salvini le propone. Sia per sfruttare l’onda del successo appena ottenuto alle Europee sia per effettuare quella «rigenerazione» dei gruppi parlamentari che, tradotta in italiano, vuol dire liberarsi dei parlamentari renziani.

Il Pd, secondo le varie proiezioni che si susseguono, si attesta, saldamente, al 22,5% e, soprattutto, sopra i 5Stelle che scivolano, proiezione dopo proiezione, fin sotto il 18%, molto sotto la soglia psicologica del 20%, surclassati. Un dato che ha dell’epocale. Certo, l'M5S continua a ottenere un risultato da record al Sud, regioni in cui viaggia anche oltre il 35% dei voti, ma nel resto del Paese è sotto il 20%, in qualche caso poco sopra il 10%. Il Pd è convinto che, così, si aprono spazi interessanti, sia per costruire una coalizione 'progressista', una sorta di 'nuovo Ulivo', sia perché Zingaretti è convinto che la coalizione gialloverde – a maggior ragione dopo questi risultati alle europee – non reggerà e, presto, esploderà. Di certo non reggerà alla prova del nove, quella della legge di bilancio nell'autunno venturo ma che, poi, non è così lontano. A quel punto, pensa Zinga, il quadro politico salterà e, non essendoci vie alternative (governi del Presidente o tecnici o governissimi), si tornerà al voto. E tutto si rimetterà in moto: sia il centrodestra, sia dei 5Stelle 'de-salvinizzati', magari in mano a Roberto Fico, leader dell'ala ortodossa e, insieme, movimentista e radical del Movimento con cui poter interloquire, prima e dopo la campagna elettorale, quella per le prossime Politiche.

Zingaretti pensa al 'campo' e a primarie di coalizione

Nel frattempo, però, il Pd deve costruirlo, il suo 'campo'. Zingaretti pensa, sì, alla sua sinistra (ha imbarcato Mdp, la lista elettorale 'La Sinistra' è miseramente naufragata, finendo sotto il 2%, persino sotto i piccoli Verdi di Bonelli) sia alla sua destra, cioè al centro dello schieramento politico. Anche la lista di +Europa, nonostante la presenza simbolica della Bonino, è stata un vero fallimento (3,2%), quindi l'area liberal-democratica non è attrattiva e, anzi, è probabile che l'innesto di Carlo Calenda e dei suoi candidati nelle liste dem abbia contribuito a 'asciugare' gli ex radicali. Serve, quindi, una forza di centro, non solo “il Pd al centro” come dice Zingaretti, che guarda ai nuovi fermenti in seno al mondo cattolico, sulla scorta dell'opposizione del Papa e della Cei a Salvini e alla sconcia esibizione dei crocefissi, ma anche ad esperienze civiche e associative di varia natura come hanno dimostrato le tante liste civiche alle Regionali. Infine, appunto, “che male ci farebbe, Renzi, se facesse nasccere, con pezzi di Forza Italia e di altri liberali, un partito di centro, una piccola Margherita 2.0?” si chiede, provocatoriamente, qualche colonnello di Zingaretti. Un invito, di fatto, a 'uscire' dal Pd, per Renzi, a farsi il suo 'partitino' con cui ritrovarsi, poi, alleati alle Politiche. In ogni caso, Zingaretti ha già in testa un modello, quello tanto caro a Romano Prodi, suo buon amico, orma: le primarie. Le convocherebbe subito, davanti a elezioni politiche anticipate, per scegliere con quel metodo il leader del 'nuovo' centrosinistra e forse neppure candidandosi lui. Pensa a Gentiloni, certo, per quel ruolo, ma anche ad altri. A un 'papa straniero', per ora senza volto, ma che uno come “il fratello di Montalbano” potrebbe pescare, stupendo tutti, anche dentro la società civile, tra scrittori, attori, scienziati. Un campo largo, dunque, e competitivo con il centrodestra, oltre che concorrenziale – ma non ostile – con i 5Stelle.

La lunga domenica di Zingaretti

Zingaretti, dunque, come dicevamo, è «euforico». Dopo aver votato vicino casa sua, a piazza Mazzini, ieri mattina e soprattutto dopo essersi ‘sbafato’ un paio di ‘diplomatici’, dolci che adora, ha spento il cellulare (tranne che per alcuni Whats’app dei suoi più fidati collaboratori) per tutto il giorno. Infatti, il segretario arriva nella sede del Pd solo alle 22.30 e solo dopo essersi appassionato alla sua Roma che, ieri sera, è entrata in Europa League. Anche Zingaretti ci va, in Europa, con un Pd di tutto rispetto. Inferiore solo, per dire, al clamoroso 28% del Psoe spagnolo di Sanchez. Il prossimo passo, quando le Politiche arriveranno, saranno nuove primarie. Stavolta di coalizione. Per scegliere il leader del centrosinistra, ruolo che non vuole interpretare lui. «C’è tanto da fare, nel partito», sorride sornione Zinga.