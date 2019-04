Zingaretti: 'Coop una delle forze del nostro Paese'

Roma, 16 apr. (AdnKronos) - "Noi ci conosciamo, abbiamo collaborato e discusso. I congressi sono un'occasione per lavorare insieme. Il Lazio è la terza regione per numero di cooperative" e "stiamo facendo di tutto per tenerci questo comparto produttivo", di grande qualità. E' stato il Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, a sottolinearlo parlando al 40esimo congresso di Legacoop, iniziato oggi negli studi di Cinecittà. La cooperazione, ha osservato Zingaretti, è "una delle forze del nostro Paese. Noi siamo e rimaniamo una grande potenza mondiale".