Zingaretti: 'Commercianti il primo giugno? Mi pare lontano'

Roma, 28 apr. (askanews) - "Gli italiani hanno reagito alle regole indicate dal governo per il lockdown mostrando una maturità e un rigore straordinari; questo consegna al nostro Paese una forza immensa". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in una intervista al Corriere della Sera. "Ora - ha aggiunto Zingaretti - qualsiasi scelta sui tempi di riapertura deve essere orientata a limitare al massimo la recrudescenza di una diffusione che probabilmente ci sarà, ma che va tenuta sotto controllo, con il costante supporto della scienza"."Mi permetto di suggerire al governo di affidarsi alle curve epidemiche per riavviare le attività di alcune categorie, come ristoranti, bar o, in generale, il commercio. Verificando anche la data del primo giugno che mi pare molto lontana". (segue)