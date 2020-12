Zingaretti: azione governo deve proseguire, non discusso rimpasto

Roma, 14 dic. (askanews) - "Crediamo che l'azione di governo debba andare avanti con una grande sintonia con i problemi italiani". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi."Credo - ha aggiunto - che sia stato un incontro utile, che ha ripreso lo spirito iniziato a Palazzo Chigi il 5 novembre, cioè di mettere sul tappeto i temi e i nodi per un rilancio dell'azione di governo: dai temi dell'agenda sociale, del lavoro, del rilancio delle imprese, anche la grande questione della sanità, in uno spirito per quanto ci riguarda molto costruttivo".A chi gli chiedeva se si sia parlato di rimpasto, Zingaretti si è limitato a rispondere "no".