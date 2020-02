Zingaretti: antisemitismo a Torino, nessuno faccia finta di niente

Roma, 9 feb. (askanews) - "Purtroppo non è la prima volta, negli ultimi tempi, che assistiamo a episodi gravi come questo". Lo ha scritto su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, pubblicando la notizia di un episodio di antisemitismo a Torino, con la comparsa di una scritta razzista sul portone di casa di un cittadino ebreo."Nessuno - ha sottolineato Zingaretti - è autorizzato a far finta di niente. Tutti siamo chiamati a mobilitarci per difendere il diritto di credere e avere un'identità. Non torneremo mai indietro, mai più!".