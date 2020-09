Zangrillo: quadro Berlusconi continua a migliorare, rassicurante

Milano, 8 set. (askanews) - Il quadro clinico di Silvio Berlusconi è "in costante evoluzione favorevole" e tutti i parametri "sono rassicuranti". Lo afferma in una nota il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità operativa di Terapia intensiva generale e Cardiovascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele."Oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare - si legge nel bollettino - l'osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti".