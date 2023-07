Weber benedice Tajani: è il leader giusto,il Ppe in Italia siete voi

Roma, 15 lug. (askanews) - "Io sono orgoglioso di essere qui oggi in questo momento storico per Forza Italia e per il Partito popolare europeo", "Antonio Berlusconi si fidava di te e contava su di te per una Forza Italia forte". Lo ha detto il presidente del Ppe, Manfred Weber, nel suo intervento al Consiglio nazionale di Fi, rivolgendosi a Tajani.

"Silvio non era solo un amico di tutti noi, ma dell'Europa e l'Europa è nel dna di Forza Italia", ha aggiunto."Avete una grande responsabilità, portare avanti questa storia di successo di Forza Italia, portare avanti questa leadership", "il leader - ha proseguito - è qualcuno che capisce i problemi, che parla con tutti i poi prende le decisioni e per me Antonio Tajani è questo leader"."Forza Italia è il centrodestra in Italia. Forza Italia è il Ppe in Italia. Sono fiducioso nel futuro perché conosco Forza Italia e la sua gente e la loro motivazione", ha rimarcato Weber.