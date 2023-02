Wang Yi a Mattarella, rafforzare rapporti tra Cina e Italia

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - La Cina, uscita dal Covid, è pronta a rilanciare i rapporti con l'Italia , per quella che da parte cinese viene definita la via della seta, con l'intensificazione degli scambi commerciali e il rafforzamento delle importazioni da Roma, nuovi collegamenti Italia-Cina. Lo ha detto il direttore dell'ufficio centrale affari esteri del comitato centrale del partito comunista, Wang Yi, nel corso del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale. Durante l'incontro - si apprende - Mattarella e Wang Yi hanno anche fatto il punto dei temi sul tappeto in vista del prossimo vertice Europa-Cina. (ANSA).