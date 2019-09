“Il Movimento si attiene a Rousseau, è determinante. Se vincerà il No, tutto verrà rimesso in discussione” dice il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. “Se dovessero prevalere i No, il presidente del Consiglio dovrà sciogliere la riserva in modo negativo. Non vedo alternativa” spiega il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli, persona solitamente moderata e di buon senso. E così, al 26° giorno di crisi di governo, dopo varie pazzie già viste e sopportate in questo assurdo agosto 2019, il paese si trova costretto ad affidare, suo malgrado, il proprio destino all’ennesima bizzarria: ai clic di una piattaforma digitale privata, commerciale, più volte hackerata e quindi non sicura e per questo multata dal Garante della privacy un paio di volte in un anno.

Il destino in una piattaforma

Oggi dalle 9 alle 18 i 115.372 iscritti alla piattaforma di cui è proprietaria la Casaleggio associati decideranno quindi il destino della legislatura e delle trattative, ormai molto avanzate, messe in campo dal Quirinale, che ha conferito l’incarico, e dal premier incaricato (e uscente) Giuseppe Conte per trovare la sintesi di un nuovo governo Pd-M5s all’insegna di “una nuova stagione riformatrice”. Dal punto di vista dei 5 Stelle sarebbe questo il passaggio finale dalla democrazia rappresentativa a quella democrazia diretta di cui sono si sentono i fautori e i depositari grazie appunto alla piattaforma che Davide Casaleggio si fa finanziare (anche) con un milione di euro l’anno dai parlamentari eletti.

In realtà, come anche Di Maio e Patuanelli sanno bene, quella di queste ore è solo una messinscena. Un sorta di rito collettivo privo di qualsiasi valore istituzionale e decisionale utile però a “confermare” la primazia della piattaforma digitale su altri metodi decisionali e a dare vantaggi economici alla Casaleggio. Basti pensare ai guadagni pubblicitari nell’ultima settimana quando il sito della piattaforma è stato cliccato da chiunque nel mondo ha dovuto essere aggiornato sulla crisi politica italiana.

La messinscena

Con imbarazzo nell’ultima settimana lo stato maggiore del Movimento alla domanda diretta “che succede se la votazione su Rousseau boccerà il governo con il Pd” ha glissato e fatto finta di non sapere. I pochi che hanno risposto, hanno ripetuto: “Rousseau ha sempre l’ultima parola, se è No, sarà No”. I costituzionalisti si sono espressi in queste ore sui motivi perchè una cosa del genere non avrebbe alcuna motivazione giuridica e anzi sarebbe profondamente anti-istituzionale. La frenetica giornata di ieri aiuta a mettere in fila almeno quattro ottimi indizi che portano tutti al “reato” di messinscena.

I quattro indizi

Il Quirinale, prima di tutto. L’idea di far votare su Rousseau è venuta fuori in maniera confusa, anche tardiva, vagamente minatoria, tra il primo e il secondo giro di consultazioni quando era già noto che l’unica possibilità per evitare il voto anticipato sarebbe stata l’alleanza Pd-M5S. Mentre il Presidente della Repubblica affidava l’incarico a Conte, un pezzo importante del Movimento, da Casaleggio al senatore Paragone passando per Bugani, Dettori e Di Battista, ha iniziato ad evocare il voto su Rousseau. Il Quirinale, che certo non fa interviste e neppure posta video su Facebook, si preoccupò subito di far sapere che “l’unico elemento utile di valutazione per il Presidente della Repubblica sono le valutazioni espresse dalle delegazioni dei partiti nel corso delle consultazioni”. Un modo molto garbato per ribadire che l’iter di formazione di un nuovo governo non può in alcun modo essere condizionato dal voto on line su un mezzo privato. A quel punto c’è stato chi, nel Movimento, ha provato a ridimensionare lo spessore della cosa, a dire che il voto on line sarebbe stato solo una consultazione interna. Non vincolante. Salvo poi, nelle ultime 48 ore, tornare al punto: “Se vince il No, è chiaro che non si fa il governo e si fa a votare”. E qui siamo.

Il jolly di Grillo

Il secondo indizio che dimostra come il voto di oggi sia una messinscena chiama in causa direttamente il fondatore nonché garante politico del Movimento, Beppe Grillo. Assente da mesi, da quando i 5 Stelle sono per l’appunto al governo, il comico è stato centrale in questa crisi. Suo malgrado, con un po’ di ritardo rispetto a Matteo Renzi, ha fatto sua la proposta rinnovandola e spiegandola con più videomessaggi. L’ultimo è stato decisivo: “Sono esausto! Veramente non ci accorgiamo del momento storico, del momento straordinario che è questo?” ha detto mentre la trattativa era in stallo. Il fatto è che in base al Regolamento, il garante, cioè Grillo, ha il potere anche di annullare e chiedere una nuova votazione. E’ già successo, ad esempio, ai tempi delle elezioni amministrative a Genova quando Grillo cambiò sindaco buttando a mare chi aveva vinto la primarie.

Nell’angolo

Di sicuro se dovesse prevalere il No, il Movimento finirebbe per spaccarsi a metà. Un sondaggio SWG per La 7 ieri sera spiegava come nell’elettorato 5 Stelle il 51% sia a favore dell’accordo e il 40% sia contrario. I Sì all’accordo hanno un vantaggio non robusto, margini poco significativi che possono variare in poche ore. C’è però una netta maggioranza che vuole l’accordo e dovrebbe essere questa a prevalere. In caso contrario, ci sarebbe solo il voto. E, poiché oggi è il 3 settembre e il decreto di scioglimento delle camere non potrebbe arrivare prima del 4-5 settembre, questo vorrebbe dire che andammo a votare non prima di metà novembre. A quel punto l’esercizio provvisorio (circa la legge di Bilancio) sarebbe assicurato. Sarebbe molto difficile spiegare ai mercati, e agli italiani che tutto questo accade perché voto on line su una piattaforma digitale privata e con scopi commerciali. Difficile spiegare come e perchè sono state buttate via almeno due settimane 2/3 prima di far votare Rousseau.

Il giallo

Per il quarto indizio, merita ricordare cosa dicevano i parlamentari di area fichiana quando una decina di giorni fa s’è cominciato a parlare di Rousseau. “E’ stata una decisione concordata anche con Conte - rassicuravano alcuni deputati - chiediamo il voto on line perchè è il nostro Dna, il nostro regolamento, ma non ci sarà alcuno sgarbo istituzionale e nessun rischio…”. Poiché non possono sapere prima quale sarà l’esito di una consultazione on line (vorrebbe dire che è truccata), allora non resta che pensare che sono molto sicuri dell’esito perchè sanno che il governo con il Pd è blindato dai numeri in Parlamento, nessuno sarebbe così pazzo da non provarci neppure e quindi la votazione, anche in caso negativo, non avrà alcun peso. Tanto rumore per nulla. Una suspense che poteva essere evitata.

Malumori

Il quesito è molto chiaro: “Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”. Da notare che nel 2018, ai tempi della consultazione per il governo gialloverde, nel quesito non c’era alcun riferimento alla Lega ma solo ai punti del “Contratto dii governo”. Da notare anche che ieri, in una prima versione, il primo pulsante era quello del No. In serata poi è stato invertito. Una modifica di qualche peso. Utile, come sempre, farsi un giro tra i commenti sul web. Difficile die cosa prevalga. Molti supporter ripetono come un mantra “No al partito di Bibbiano” contestando la vicenda, ancora tutta da chiarire al livello giudiziario, di presunti illeciti nell'affidamento di minori nel piccolo Comune a guida Dem in provincia di Reggio Emilia. Altri avvisano che un accordo con il Pd “distruggerebbe il sonno di Gianroberto Casaleggio” e vorrebbe dire “perdere la dignità”. I favorevoli al Sì chiedono di “far emergere finalmente la nostra anima di centrosinistra”. Altri ancora chiedono chiarezza poiché “non c'è solo il Pd, anche LeU, Autonomie e +Europa, insomma il vecchio pentapartito, quindi il quesito non e' completo”. Qualcuno se la prende con Grillo: “Ti ricordi il faccia a faccia con Renzi? E adesso che fai, ti ci metti insieme! Che delusione”. Sono migliaia di commenti. Il risultato del voto non è blindato.

Oggi o domani

Intanto la trattativa Pd-M5s ha fatto passi da gigante. Dopo il passo di lato di Franceschini e Zingaretti, anche Di Maio rinuncia a fare il vicepremier. “Non era una questione di poltrone ma di principio: se il Pd chiedeva un posto da vicepremier, allora dobbiamo chiederlo anche noi…” ha spiegato Di Maio che continua a definire Conte premier super partes quando invece è chiaramente in quota 5 Stelle. Diciamo che almeno la disponibilità a rinunciare ai vicepremier permette a Conte di avere finalmente mani libere sulla squadra. Dove comunque il Pd avrà pari dignità rispetto ai 5 Stelle. E nel ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, la casella più importante dopo quella di premier, sono in pole Dario Franceschini e Andrea Orlando. Se per il programma sembra sia stata trovata la quadra su fisco, taglio del cuneo fiscale, legge di bilancio, lavoro, ambiente, scuola, sanità, lotta alla criminalità e giustizia, è necessario ancora un supplemento di riunione stamani sull’immigrazione. Ieri Conte ha svelato il programma nel video appello al voto chiedendo di “provare a togliere i sogni dal cassetto” perchè questa del Conte 2 è “una grande opportunità”. Si è rivolto direttamente agli utenti di Rousseau e ha chiesto di votare Sì. Aspetterà il loro responso. Per rispetto ma non perchè obbligato. E poi stasera o domattina salirà al Colle con la lista della squadra.