Il governo Lega-M5S 'va avanti' nonostante il dato sardo sia drammatico. Ecco perché

Come fa almeno tre volte al giorno, prima e dopo i pasti, Matteo Salvini commentando il risultato in Sardegna si è affrettato a precisare che il contratto di governo va avanti, che l’esecutivo durerà cinque anni e che Luigi Di Maio è bello, bravo e buono.

Ma, prendendo i semplici dati di Lega e Movimento Cinque Stelle, il dato delle regionali sarde è drammatico: insieme, i due partiti superano con difficoltà il 20 per cento dei voti e se il tracollo pentastellato è stato addirittura superiore ad ogni catastrofica previsione - con il candidato Francesco Desogus descritto come la causa di tutti i mali che invece è andato addirittura meglio della lista, raggranellando un punto e mezzo in più - forse è il risultato leghista ad essere addirittura peggiore.

Intendiamoci, fino a pochi mesi fa, parlare della Lega all’11,4 per cento in Sardegna, sarebbe stato preso come una provocazione, con due gentili signori in camice bianco ad occuparsi di chi avesse osato fare una simile previsione. Ma, in realtà, sull’onda dei sondaggi nazionali e dell’andamento delle elezioni abruzzesi, Matteo Salvini aveva fatto la bocca a un risultato clamoroso in Sardegna: se non proprio il 30 per cento, anche per la presenza autonoma del Partito sardo d’azione che invece alle politiche aveva liste comuni col Carroccio, comunque sopra il 20.

E tutto era stato studiato per questo risultato: dalla presenza continua del ministro dell’Interno sull’isola, ai camion-vela, santini e manifesti con il volto di Salvini anziché con quello del candidato governatore Christian Solinas, fino a una sovraesposizione mediatica quasi surreale per un ministro dell’Interno, persino alla fiera dei camionisti di Verona, che non è proprio il “core business” per un inquilino del Viminale.

Invece, quell’11,4 per cento a cui è inchiodato il Carroccio suona come una pesante battuta d’arresto nella marcia salviniana, la prima dopo anni di grandi risultati.

Certo, è vero che il Partito sardo d’azione ha fatto 9,9 per cento e alle elezioni con liste in tutta Italia non si candida autonomamente, ma è pure vero che la candidatura in solitaria del partito guidato dal governatore Christian Solinas esprime anche una voglia di maggiore moderazione degli elettori rispetto alla proposta politica di Salvini.

E vanno nella stessa identica direzione la “tenuta” di Forza Italia che scende moltissimo, ma che ha comunque uno zoccolo durissimo dell’8 per cento – a cui peraltro vanno sommati tutti i voti delle liste civiche di area moderata e centrista - e il classico ottimo risultato dei Riformatori Sardi che in passato sono stati alleati di Raffaele Fitto in Direzione Italia e per cui non è assurdo pensare a un posto nel nuovo soggetto politico “sovranista moderato” pensato da Giorgia Meloni, con il traino di Giovanni Toti, dello stesso Fitto, del governatore siciliano Nello Musumeci e di tutte le liste civiche moderate che gravitano attorno al centrodestra.

Voglia di moderazione rispetto a Salvini

Un soggetto, questo, da ieri molto più lontano da Salvini e dal governo, per il quale si vociferava un ingresso di Fratelli d’Italia con Guido Crosetto alla Difesa. Ma a questo punto chi glielo fa fare a Giorgia di andare a spiaggiarsi con la Balena pentastellata? Molto meglio aspettare sulla riva del fiume all’opposizione. Insomma, nella coalizione di Solinas, il peso della componente centrista e moderata è immensamente superiore all’11,4 per cento di Salvini, segando in partenza ogni sogno di autosufficienza leghista.

E quindi, al di là delle dichiarazioni rassicuranti e governiste di Salvini, nella Lega è sempre più forte il malcontento nei confronti della permanenza al governo con un partito che porta avanti politiche diametralmente opposte a quelle del Carroccio: dalla Tav al reddito di cittadinanza.

Anche perché, se il messaggio della Lega di governo non sfonda in un territorio come la Sardegna dove la Tav non è la priorità e bendisposto nei confronti del reddito di cittadinanza, figurarsi come può prenderla il popolo leghista del Nord che aveva votato il Carroccio in una coalizione con Berlusconi, Meloni e Fitto e si è trovata con Di Maio. “Salvini dovrebbe smetterla di parlare di rispetto degli accordi e della parola, prima che qualcuno inizi a rinfacciargli in continuazione questa cosa. Non vorremmo essere trattati come i nuovi Alfano” iniziano a dire molti leghisti in Transatlantico.

Giancarlo Giorgetti, che soffre l’alleanza con i Cinque Stelle più di qualsiasi altro, appare molto sollevato ogni volta che si parla di caduta dell’esecutivo, di cui pure lui è il numero quattro, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. E anche i governatori del Nord, da Attilio Fontana a Luca Zaia, passando per Massimiliano Fedriga, scalpitano sull’autonomia e sulla strategia per non perdere consensi. Anche perché al popolo leghista del Nord interessa poco o nulla del reddito della cittadinanza; interessano molto le infrastrutture, l’alta velocità e le grandi opere e interesserebbe moltissimo la Flat Tax, passata invece nel dimenticatoio.

Insomma, si fa notare nei corridoi leghisti – ovviamente sotto rigorosa promessa di anonimato – i Cinque Stelle hanno ottenuto da questo esecutivo molto di più della Lega e non è certo il voto contrario al processo a Salvini che può essere venduto agli elettori del Nord come un successo strategico del leghismo di governo. La Lega è a un passaggio decisivo per il futuro.

Salvini e i suoi fedelissimi, pur di non sentire più il nome di Berlusconi, insisterebbero con il governo con i pentastellati, portandolo pure nelle alleanze locali. E non è raro nell’”inner circle” salviniano sentire parlare con disprezzo di “Papi”, con lo stesso distacco umano e antropologico riservato al Cav dalla sinistra nei decenni scorsi.

Ma sono moltissimi i leghisti che al Nord guardano alla linea di Giorgetti (o comunque a quella di alleanza con il centrodestra, certo con il valore aggiunto della guida leghista) anche per preservare le esperienze delle amministrazioni locali e non rischiare di far cadere tutte le giunte con Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Se il giorno dopo il voto in Abruzzo, Salvini si era svegliato con una grande vittoria di lista, ma senza più la certezza dell’autosufficienza elettorale rispetto agli alleati moderati, dopo quello in Sardegna si sveglia con il “suo” primo governatore fuori dai territori leghisti classici, ma con la certezza della non autosufficienza elettorale rispetto agli alleati moderati e quella dell’assoluta non autosufficienza sommando gli attuali alleati alla Lega. Il sogno realizzato del “6-0 al Pd” evocato ieri, rischia di trasformarsi in un futuro incubo per Salvini.

Da ieri il leader leghista è a un bivio e si gioca tutto. Anche perché sa benissimo che tutti i leader arrivati recentemente al 40 per cento o dintorni – Berlusconi, Renzi, in qualche modo persino Di Maio – sono tragicamente caduti in pochissimo tempo. Lui che finora ha sempre e solo vinto ovunque, ma che il 40 per cento l’ha intravisto solo nei sondaggi, rischia di dover precorrere