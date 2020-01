Se il Pd perde l’Emilia-Romagna (la Calabria è già data per persa) cade il governo? Forse no, ma è inutile nascondersi dietro a un dito: contraccolpi e ripercussioni non mancheranno di farsi sentire sulle due forze principali dell’alleanza giallorossa che vanno una, l’M5S, a una sorta di congresso sui generis (gli Stati generali dei 5Stelle a metà marzo cui dopo seguirà la scelta del nuovo capo politico, dato le recenti dimissioni di Di Maio) e l’altra, il Pd, a un congresso vero e proprio (il Pd potrebbe arrivare a cambiare nome e simbolo), anche se in tempi più lunghi (forse in autunno), ma con la possibilità di mettere in discussione la leadership di Zingaretti che potrebbe dimettersi a breve, se domenica perderà l’Emilia, o arrivarvi comunque dimissionario, a prescindere dal risultato, per inaugurare la stagione congressuale.

Solo Italia Viva non avrà scossoni dal voto

Conte, invece, non ha forze politiche dietro, per ora, ma le elezioni sono un ‘congresso’ anche sul suo operato e il governo potrebbe risentirne. Solo Renzi e Italia Viva (prima assemblea nazionale convocata a Roma per l’1-2 febbraio), non essendosi impegnati nella campagna delle regionali (non hanno liste, solo singoli candidati) possono dirsi esenti e indifferenti al voto di oggi, anche perché il loro lavoro di ‘interdizione’ e di polemica asfissiante contro il governo e i suoi provvedimenti, pur stando al governo, continuerà a meno che – come si dice – non sarà proprio Renzi a fare un favore a Salvini provocando uno scossone, dentro l’esecutivo, non finto, ma finale.

Certo, ormai da settimane le forze di governo ripetono che le elezioni regionali in Emilia-Romagna non sono un referendum sull'esecutivo.

Salvini si gioca la leadership del centrodestra

Ma la verità è che se nella notte tra domenica e lunedì Stefano Bonaccini non sarà rieletto, a Palazzo Chigi non si potrà far finta di nulla. Data per persa la partita della Calabria (“Speriamo di perdere bene”, rivela un parlamentare del Pd, ma la Calabria è, appunto, già persa) gli occhi sono dunque puntati su Bologna. Per il centrodestra, Salvini in testa, se a vincere in Emilia-Romagna sarà Lucia Borgonzoni, il premier e i suoi ministri dovranno andare a casa e si dovrà tornare a votare. Il leader della Lega ha investito tutto sul voto regionale, battendo palmo a palmo i comuni, specie quelli più piccoli, imperversando in tv e sui sociali. Uno sforzo massiccio per cercare la “spallata” all'esecutivo, dopo il fallito tentativo di agosto scorso che ha portato alla nascita del Conte bis. Ove non vi riuscisse, la Meloni (e, anche, Berlusconi) potrebbero rimproverargli, da destra come dal centro, di aver voluto troppo politicizzare, nazionalizzare e personalizzare il voto, cercando di rimetterne in discussione l’attuale leadership del centrodestra cui almeno la Meloni aspira, ultimamente, e non lo nasconde, mentre Berlusconi sembra essersi rassegnato a subire la ‘dittatura’ dell’ex ministro dell’Interno. Da questo punto di vista, il risultato della lista della Lega (se sarà davvero il primo partito e con quale margine sugli altri) come di FdI (se confermerà gli ottimi risultati dei sondaggi) e di FI (che scivola sempre più in basso) saranno attenzionati con particolare cura dai vari leader. Quelli dell’Emilia, ovviamente, ritenuti più ‘nazionali’ ed omogenei di quelli della Calabria, dove Forza Italia esprime il candidato e conserva ancora una certa qual forza (come pure FdI).

L’argomento più retorico e propagandistico che politico (in Italia i governi stanno in piedi fino a quando hanno la fiducia del Parlamento, non se forze della maggioranza perdono elezioni regionali: persino quando D’Alema perse quelle del 2000, gli subentrò un altro governo di centrosinistra, quello guidato da Giuliano Amato) su cui il centrodestra punta è il cosiddetto "disallineamento" del consenso nel Paese e di quello in Parlamento. In pratica, se con la vittoria del centrodestra in Calabria e in Emilia-Romagna si manifestasse una palese distanza tra la maggioranza rappresentata in Parlamento e quella rappresentata nel Paese il Presidente della Repubblica sarebbe legittimato a verificare la possibilità di dare vita a una maggioranza nelle Camere che rispecchi la prima o, in alternativa, sciogliere le Camere per nuove elezioni politiche.

Conte si è tenuto alla larga dal voto, ma trema

Da parte sua, Conte si è tenuto ben alla larga dalla competizione regionale, per cercare di blindare il suo esecutivo, già in continua e quotidiana fibrillazione dalla nascita su tanti temi. Dunque nessuna apparizione nelle regioni al voto, a differenza di quella nefasta prodotta in Umbria, in questo facilitato dal fatto che l'alleanza Pd-M5s, dopo l'esperimento umbro, non è stata ritentata: i due partiti si presentano divisi e con differenti candidati governatori, anche se molti elettori pentastellati potrebbero votare per Callipo o per Bonaccini, come i candidati dem sperano. Il premier, dunque, resta a guardare, ostentando tranquillità: “Di tornare a fare il professore universitario non lo temo affatto, perché è un mestiere così bello, così piacevole, che non mi dispiacerebbe affatto in prospettiva, ma da lunedì lo ritengo assolutamente improbabile” ha detto nei giorni scorsi a Firenze. A parte l'apparente serenità, però, il premier è assai preoccupato. Lo testimonia la cancellazione del viaggio a Davos e l'accelerazione impressa al decreto per il taglio del cuneo fiscale e a quello per l'Ilva. Due mosse – un po’ disperate e giocate troppo a ridosso del voto per sortire reali ed efficaci effetti – nel tentativo di dare una mano al centrosinistra come se la sola soluzione a una eventuale sconfitta fosse quella di ‘sfornare’ provvedimento a getto continuo sperando così di risalire nei sondaggi e reggere l’onda d’urto del centrodestra che potrebbe ‘assediare’ palazzo Chigi (e il Colle?) nella ossessiva richiesta di elezioni anticipate. Come dice la Meloni, “da lunedì inizieremo a citofonare a palazzo Chigi”: una reale minaccia di pressioni di piazza, oltre che la richiesta di elezioni. Conte è consapevole che in caso di sconfitta da lunedì il governo sarà sulla graticola, anche se Zingaretti assicura e garantisce che “il governo no non regge solo se non fa le cose”.

Zingaretti nel Pd e l’assetto del M5S a rischio

Ma, come si diceva, sono i due azionisti di maggioranza del governo, Pd e M5s, quelli che rischiano di finire nelle più gravi difficoltà. Sul fronte dem, anche Zingaretti ostenta tranquillità, ma sa bene che in Emilia-Romagna per lui la partita è doppia. In caso di vittoria il governo che inizialmente non voleva, ma a cui poi si è ‘affezionato’, ne uscirebbe rafforzato così come la sua leadership interna. In caso contrario su entrambi i fronti si aprirebbe un problema non da poco. In particolare, all'interno del Pd la minoranza ex renziana, che da tempo già mostra segni di fastidio per la sua gestione, riprenderebbe fiato in vista del congresso che il leader Dem ha annunciato per dopo le regionali e potrebbe allearsi con pezzi inquieti che, oggi, stanno nella maggioranza ma potrebbero diventare (un classico nella storia decennale del Pd) da ‘alleati’ i nuovi oppositori di Zingaretti. Con una sconfitta di Bonaccini, specie se pesante, se anche Zingaretti non si dimettesse, gli oppositori interni avrebbero cioè buon gioco a trasformare quello che al momento è nato come un congresso ‘a tesi’ in una vera e propria battaglia sulla leadership e sul futuro del Pd.

E poi c’è il caos M5s. Le rilevazioni accreditano i pentastellati, sia in Emilia-Romagna che in Calabria, di un risultato assai debole, ma questo al momento è, paradossalmente, il guaio minore. Le dimissioni di Di Maio, da un lato, hanno dato forza all'ala più ‘governista’ del Movimento, ma le cose andranno così se il Pd terrà l’Emilia e l’azione di governo ne verrà rilanciata. In ogni caso, fino agli Stati generali di marzo la partita interna ai grillini è destinata a generare una situazione di ulteriore instabilità e caos e, in caso di sconfitta dem in Emilia, Di Maio – attestato su una linea ‘terzaforzista’ – potrebbe rilanciarsi.

La carta ‘matta’ del governo è il referendum

Per Conte, paradossalmente, questa situazione potrebbe però anche rivelarsi un vantaggio: prima di aver definito un nuovo assetto, per il M5s non è proprio questo il momento di aprire una crisi di governo. Tutti ragionamenti, comunque, destinati a restare tali fino a stanotte. A Conte, oggi, non resta che sperare nella vittoria di Bonaccini, per poi rilanciare subito sul programma di governo e lavorare a una alleanza più stabile tra Pd e M5s, con lui stesso nel ruolo di federatore e, forse, di capo di un nuovo partito che un domani potrebbe nascere da una spaccatura insanabile nei 5Stelle, partito che si collocherebbe naturaliter con il Pd e dentro quello che sarà il centrosinistra del futuro. In caso di sconfitta (pesante) in Emilia, la carta cui il governo sta pensando è di indire al più presto il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: si terrebbe a fine aprile, avrebbe la priorità su eventuali elezioni politiche anticipate e, dopo il voto, servirebbero 60 giorni di tempo da affidare sempre al governo con legge delega per ridisegnare i collegi elettorali. Vuol dire che eventuali elezioni anticipate si potrebbero tenere solo a fine giugno, cioè sulle soglie dell’estate, col rischio di slittare in autunno, quando bisogna votare la nuova Finanziaria, facendo evaporare, per Salvini, l’ennesimo magic moment per il voto come già è successo a fine agosto del 2019.

L’ultima parola spetterà a Mattarella

Ma è ovvio che, in merito, l’ultima parola spetterebbe al Capo dello Stato, il solo che può decidere quando si sciolgono le Camere e che, prima di farlo, deve verificare se altri tipi di maggioranze (con Conte o meno, ma sulla stessa falsariga politica e, forse, con l’apporto di pezzi di azzurri) potrebbero formarsi per evitare, così, urne che, altrimenti, diventerebbero, allora sì, inevitabili. Ma proprio dal Colle si fa capire che sarebbe molto meglio, per una questione di ‘procedura’ e di ‘ordinamento’, far svolgere ‘prima’ il referendum che deve decidere di quanti membri deve essere composto il Parlamento italiano (se gli attuali 945 o i futuri 600) e solo ‘dopo’ votare. Un impedimento non piccolo sulla strada del voto subito che il centrodestra chiederà.