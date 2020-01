Emilia-Romagna, le elezioni nella regione rossa che rischia di non esserlo più

Alla fine, nei locali sotto i portici di Bologna – le famose “osterie di fuori porta” che cantava Francesco Guccini - giovani, meno giovani e addetti ai lavori - giornalisti e politici - da qualche sera parlano solo del voto di domenica, tra un tortellino e un bicchiere di rosso, come da tradizione del capoluogo felsineo dove la politica si respira col freddo, sempre pungente, con la nebbia e con il vociare dei portici. Per tutti, indistintamente, al di là della tifoseria politica, domenica notte sarà una corsa a contare l'ultimo voto.

Bonaccini gioca in solitaria

Il presidente uscente, Stefano Bonaccini si è giocato tutte le sue carte, in una campagna ‘in solitaria’: il simbolo del Pd, sotto la sua faccia, i suoi manifesti e i suoi spot non è mai stato pervenuto, quasi se ne vergognasse, Zingaretti e i ministri e i dirigenti dem sono venuti ma poco e vissuti più come parenti ingombranti e imbarazzanti che come fratelli. Bonaccini, in pratica, si è limitato a chiedere ai suoi corregionali di premiare il ‘suo’ buongoverno e tanti saluti alla regione ‘rossa’ per definizione della tradizione del Pci.

La candidata gaffeur

Dall'altra c’è stata Lucia Borgonzoni, spalleggiata – anzi, di fatto oscurata, quasi se ne vergognasse - da un onnipresente Matteo Salvini, che vuole finirla con “il partito unico, con 70 anni in cui non si è mai cambiato, e ora si può”. Una tentazione, qualcosa di più, che potrebbe prendere realtà da domenica notte, quando la candidata leghista, a qualche chilometro dalla ‘rossa’ Bologna, nel suo quartier generale di Bentivoglio, aspetterà il responso delle urne. Salvini ha messo piede (e voce), in oltre 200 comuni, frazioni, località, partendo dal 14 novembre scorso, quando al Paladozza lanciò ufficialmente la corsa della candidata più gaffeur d’Italia (per la Borgonzoni l’Emilia confina col Trentino). Quella sera, il leader esibiva sul palco tutti i governatori regionali della Lega, da Zaia a Solinas, passando per Fontana e Fedriga e la Tesei. Ma nelle stesse ore, improvvisamente, come per magia, decine di migliaia di ‘sardine’, quel giorno un fenomeno nuovo e imprevisto, oggi un vero e proprio movimento politico, si materializzavano in piazza Maggiore, risultando almeno il doppio (8mila) dei leghisti, facendo capire che sarebbero state loro la vera novità della campagna elettorale.

Il fenomeno delle Sardine

Da quel giorno di novembre, il movimento delle Sardine, dichiaratamente antisalviniano “prima di tutto”, ma non espressamente ‘pro-bonacciniano’ (le Sardine, specie i loro leader, non hanno mai fatto formali dichiarazioni di voto: un’ambiguità, o un’ingenuità, che alla fine non le aiuta) non sarebbe mai mancato a far ombra al leader della Lega. Lo hanno inseguito in ogni piazza, fino a Bibbiano, lo scorso giovedì, quando erano molte di più del popolo della destra, e a Ravenna solo ieri, dove il centrodestra, finalmente unito ha chiuso la sua campagna elettorale. Salvini, che non ha mai avuto paura o timore dell’ormai ex ‘partitone’ rosso, le ha sofferte e subite, spesso non sapendo come rispondere.

Il confronto sui social

Anche sui social il confronto è stato a tutto campo: la Lega ha raccolto nelle ultime ore endorsement pop: da Sinisa Mihailovic, allenatore del Bologna, ad Arrigo Sacchi, ex tecnico di Milan e Nazionale, cui hanno replicato, a sostegno di Bonaccini, lo schiacciatore Ivan Zaitsev e – ovviamente - Francesco Guccini, cantore della 'via Emilia'. A tenere banco, nelle ultime giornate sono state tre vicende. La prima, il caso Bibbiano, dove Salvini è tornato giovedì per ribadire il suo no ai “ladri di bambini” e poi le presunte pressioni, con tanto di audio diffuso, sul sindaco di Jolanda di Savoia, nel ferrarese, Paolo Pezzolato da parte di Bonaccini, sono state le frecce leghiste contro la sinistra.

La volgare citofonata di Salvini e quella della Meloni

La terza, invece, la citofonata di Salvini, in periferia a Bologna, cercando di smascherare, a favore di telecamere, un presunto spacciatore di origini tunisine, è stato invece, di fatto, un boomerang per il leader della Lega, una mossa che a molti è sembrata una provocazione eccessiva, volgare, con la sinistra che ha accusato Salvini di “giustizialismo fai da te” (“Salvini citofona ai mafiosi se hai coraggio” gli hanno detto anche scrittori, cantanti e personaggi della tv) e di sciacallaggio sul tema della droga. Da piazza del Popolo, Salvini ha serrato i ranghi della destra, per l'ultimo colpo di reni per arrivare alla sua più grande vittoria: vincere in trasferta e in una terra finora mai espugnata dalla destra. Una possibile ‘rivoluzione’ che ha portato Giorgia Meloni a fare la battuta che resterà il simbolo di queste regionali: “Se vinciamo lunedì andiamo da Conte e gli chiediamo: ‘scusi lei sta facendo gli scatoloni?’. A dimostrazione del valore ‘nazionale’ di un voto che non è non sarà per nulla locale. Sul piano locale, come su quello nazionale, ove perdesse, dovrà invece riflettere molto a lungo il Pd. Nella storia, solo la parentesi del fascismo ha impedito alla sinistra – prima socialista, poi comunista, infine postcomunista – di governare l’Emilia. Perderla sarebbe un segnale pessimo che non potrebbe non suonare come una campana a morto, più che un campanello d’allarma, per il Pd di Zingaretti.

Gli elettori, i candidati e le liste che si presentano

In Emilia-Romagna votano 3,5 milioni di cittadini (più esattamente, secondo la rilevazione del Ministero dell'Interno a 15 giorni dal voto, gli aventi diritto al voto sono 3.508.332, di cui 1.704.295 uomini e 1.804.037 donne) e saranno allestite oltre 4.520 sezioni nei 328 comuni della Regione. Gli elettori emiliani e romagnoli saranno chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione tra sette candidati: il governatore uscente Stefano Bonaccini, appoggiato dal Pd, Lucia Borgonzoni, sostenuta da Lega e centrodestra, Simone Benini, candidato del Movimento Cinquestelle. C'è poi la galassia della sinistra-sinistra con candidati che si presentano autonomamente: L'Altra Emilia-Romagna (con Stefano Lugli), Potere al Popolo (con Marta Collot) e il Partito Comunista (con Laura Bergamini). Infine, il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità schiera il candidato Domenico Battaglia.

I sette candidati alla presidenza della giunta regionale dell'Emilia-Romagna sono sostenuti da 17 liste (più 6 rispetto al 2014): non tutte sono presenti nelle nove circoscrizioni in cui è divisa la regione ma è sempre possibile votare, in tutte queste, il candidato presidente. Per il Consiglio regionale sono 739 (nel 2014 furono 507) i candidati in lizza per i 50 posti disponibili in assemblea: il 51% è uomo, ha un'età media di 46,9% e nel 60% dei casi è alla prima esperienza. Nella pattuglia dei candidati c'è un ex Parlamentare europeo, 8 sono Deputati o ex Deputati. Sono 10 i sindaci in carica. Si ricandidano, inoltre, 5 assessori regionali uscenti e 38 consiglieri regionali uscenti.

Premio di maggioranza e voto disgiunto

Per quanto riguarda il sistema elettorale, detto che viene eletto il candidato presidente che ottiene più voti, la cosa più importante da sottolineare in via preliminare è che in Emilia-Romagna è possibile il voto disgiunto ovvero votare un candidato presidente e una delle liste a lui non collegate, oltre che, ovviamente, il candidato presidente e la lista oppure solo una delle liste che lo appoggiano (in quel caso il voto si trasferisce automaticamente sul suo candidato). Si può esprimere la doppia preferenza di genere scrivendo due nomi di candidati consiglieri regionali che devono essere però, pena l'annullamento della seconda preferenza, di sesso diverso. Si può dunque mettere la croce solo sulla lista, solo sul nome del candidato presidente o su tutti e due. La soglia di sbarramento è fissata al 3% per liste singole, ma possono entrare in consiglio anche le liste sotto questa soglia se il candidato presidente collegato ha superato il 5% dei consensi. La governabilità viene assicurata grazie al premio di maggioranza: alla lista o alle liste che sostengono il governatore eletto vengono garantiti almeno 27 seggi, il 54% del totale. Non è dunque possibile il classico effetto dell’anatra zoppa: chi vince anche solo per un voto (e a meno che la differenza tra le coalizioni non sia abnorme) governa con un ampio e solido premio di maggioranza. Dei 50 consiglieri, dunque, 40 verranno eletti in modo proporzionale e altri nove in base al premio di maggioranza mentre uno spetta di diritto al secondo candidato presidente.

Questo a patto, però, che la coalizione vincitrice non abbia già raccolto più di 24 seggi nel riparto proporzionale. In quel caso il premio di maggioranza è ridotto a quattro consiglieri, mentre gli altri cinque vengono assegnati alle forze di minoranza. Gli eletti saranno poi assegnati alle singole circoscrizioni (che coincidono con le province) proporzionalmente al numero di abitanti. Una volta determinato il numero dei seggi per ogni lista, risulterà eletto chi ha preso più preferenze in quella circoscrizione.