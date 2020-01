Nessuno ne parla perché tutta l’attenzione dei media come pure della politica si è focalizzata sull’Emilia-Romagna, ma oggi si vota anche per le elezioni regionali in Calabria. La sfida è più locale che nazionale, ma il centrosinistra l’ha governata (non bene) per cinque anni (giunta Oliviero uscente) e il centrodestra potrebbe mettere nel suo carnet, dopo aver vinto dieci elezioni regionali su dieci da dopo le elezioni politiche del 2018 in poi (Friuli, Trento e Bolzano, Molise, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Piemonte, Umbria), anche quest’altra regione, facendo diventare la cartina d’Italia una specie di lago verde-nero sempre più vasto.

La sfida è a due: Santelli e Callipo

In gara ci sono quattro contendenti per una poltrona, tre uomini e una sola donna. La sfida per la Presidenza della Regione coinvolge una nutrita pattuglia di candidati, ma il match è ristretto a due, quello tra l'imprenditore, Pippo Callipo, sostenuto dal centrosinistra (Partito democratico, Democratici e Progressisti e la sua, Io Resto in Calabria), e l'esponente del centrodestra, la forzista Jole Santelli (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Santelli Presidente, Casa delle Libertà). Nella corsa, però, figurano anche il Cinquestelle Francesco Aiello (M5S e Calabria Civica) e Carlo Tansi (Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita), ma molto lontani secondo i trend recenti.

I ‘ribaltoni’ nel centrosinistra e la ‘guerra’ della Santelli

In Calabria si parte da una situazione paradossale perché, appunto, il governatore uscente, Mario Oliverio, dopo un tira e molla con il suo partito, il Pd, ha dovuto rinunciare al progetto di presentarsi per un secondo mandato e ha dovuto appoggiare, obtorto collo, l'imprenditore divenuto famoso in tutto il mondo con il suo marchio storico, il tonno Callipo. Molti esponenti che in quest'ultima legislatura hanno sostenuto Oliverio, però, hanno deciso di ‘changer la dame’ – fenomeno tipico al Sud – e appoggiare la candidata Santelli. Deputata dal 2001, oggi 51enne, avvocato, nella sua carriera politica, vissuta sempre al fianco di Silvio Berlusconi, ha ricoperto anche due volte il ruolo di sottosegretario, alla Giustizia prima e al Lavoro poi. Solare e tosta, la sua battaglia più importante, però, è stata contro la malattia, un brutto tumore, di cui la Santelli parla dicendo “Non mi impedirà di onorare il mandato di 5 anni”. Sempre che il suo avversario non riesca a convincere i suoi corregionali a dargli fiducia anche in politica. Più di una volta, durante i suoi comizi, Callipo ha garantito che non ci saranno i partiti nella sua giunta regionale, ma soprattutto è pronto a rinunciare agli emolumenti da governatore, in caso di vittoria alle urne. Quasi sempre fuori dai giochi è stato, invece, Francesco Aiello, il docente universitario su cui hanno puntato i Cinquestelle e su cui il M5S s’è spaccato. Buona parte avrebbe preferito non presentarsi, un’altra avere altri candidati e un'altra ancora correre con il centrosinistra. Risultato: lo sfaldamento e la debàcle certa.

Le due maggiori incognite: astensione e voto giovanile

Le due principali incognite che aleggiano sul risultato delle elezioni, però, in Calabria - a conclusione di una campagna elettorale breve quanto inconsueta (si va alle urne a gennaio con l'avvio che è quasi coinciso con le festività natalizie) – sono l’astensione e il voto giovanile. L'ombra del “non voto è un niente di nuovo, purtroppo. Già nel 2014, l'affluenza ai seggi fece registrare un astensionismo da record: si espresse solo il 44,10% degli aventi diritto. Ci si interroga anche sulla partecipazione del voto giovanile ma le indicazioni, in una terra dalla quale solo lo scorso anno sono partiti 4 mila giovani su 10 mila totali, non lascia sperare nulla di buono.

Elettori, liste e legge elettorale della Calabria

Sono 1.909.58, di cui 934.483 maschi e 975.100 femmine gli aventi diritto al voto (e le sezioni elettorali complessive sono 2.419), distribuiti su tre circoscrizioni: Nord, Centro e Sud. L'esercito degli aspiranti consiglieri conta in tutto 303 candidati: di questi 124 sono in gara nella circoscrizione settentrionale, che coincide con la provincia di Cosenza; 96 in quella centrale che comprende i territori di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e 83 in quella meridionale corrispondente all'area della città metropolitana di Reggio. In Calabria sono state presentate 15 liste a sostegno dei quattro candidati presidenti per 30 posti da consigliere.

Anche in Calabria vince il candidato che ottiene più voti. Il sistema elettorale calabrese, modificato nel 2014 per superare alcuni rilievi di incostituzionalità sollevati dal governo nazionale all'epoca in carica, è un sistema proporzionale dotato di un robusto premio di maggioranza, ma la legge elettorale non prevede il voto disgiunto. C'è la possibilità di esprimere una sola preferenza per il candidato consigliere regionale: sulla scheda elettorale, cioè, si può apporre una croce solo sulla lista, solo sul nome del candidato presidente o su tutti e due. E' previsto un premio di maggioranza: la lista che appoggia il candidato presidente che risulta vincente ha garantiti almeno 16 seggi, il 55% del totale. Il Consiglio regionale risulta dunque composto da 30 seggi, compreso il seggio assegnato al presidente della Giunta regionale. L'80% dei seggi del Consiglio regionale (24) è ripartito proporzionalmente in 3 circoscrizioni: Cosenza (9), Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia (8), Reggio Calabria (7). Per essere ammessi alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste devono superare l'8%, mentre le singole liste circoscrizionali devono superare il 4% dei voti a livello regionale. I restanti 6 seggi sono assegnati alle liste che appoggiano il presidente eletto qualora queste non raggiungano il 50% dei seggi (15 su 30) nel riparto proporzionale. Altrimenti, se la coalizione raggiunge o supera il 50% dei seggi, ottiene un premio dimezzato di 3 seggi. Qualora la coalizione vincente non raggiunga i 16 seggi (il 55%) dopo l'assegnazione del premio intero, e' prevista l'attribuzione di questi seggi aggiuntivi togliendoli da quelli dati alle liste di opposizione. Da notare che, a differenza di molte altre Regioni, in Calabria non è introdotta la doppia preferenza di genere.