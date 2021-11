Uno vale uno. Dai delegati regionali ai senatori a vita, dai Misti agli ex grillini: ecco tutti i voti decisivi per il Colle

Certo, è curioso perché lo scioglimento della componente del Misto del Senato –L’Alternativa c’è-Lista del Popolo per la Costituzione arriva a soli quattro mesi e mezzo dall’annuncio ufficiale. Che era stato un annuncio in pompa magna, in grande stile, sia sugli atti parlamentari che con una conferenza stampa congiunta fra Antonio Ingroia e i quattro senatori ex pentastellati de L’Alternativa c’è guidati da Mattia Crucioli nella sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama per annunciare “convintamente” l’accordo fra i quattro e la Lista del Popolo per la Costituzione dell’ex pm siciliano che – grazie al fatto che il partito di Ingroia si era presentato alle elezioni, sia pure con risultati infinitesimi – aveva permesso agli ex del MoVimento di poter costituire un’autonoma componente anche al Senato della Repubblica, oltre che alla Camera dei deputati dove sono regolarmente in 14, all’interno del gruppo Misto.

I retroscena sulle elezioni presidenziali

Ed è curioso che tutto questo sia stato raccontato – atti parlamentari alla mano - solo da Tiscalinews, quando invece l’accordo fra Ingroia ed ex grillini era stato annunciato da decine di testate e siti. Come se, stavolta, il matrimonio avesse fatto più notizia del divorzio. Ma, al di là di questo risvolto prettamente mediatico, il cambiamento repentino degli accordi che ha riprecipitato i quattro senatori de L’Alternativa c’è fra i reietti degli apolidi del gruppo Misto di Palazzo Madama apre scenari e retroscena sulle elezioni presidenziali di gennaio. Dove gli esponenti del gruppo Misto e gli ex grillini sono corteggiatissimi, al pari dei delegati regionali perché stavolta, davvero, persino un voto può fare la differenza per eleggere il nuovo Capo dello Stato in un Parlamento balcanizzato anche all’interno delle stesse coalizioni.

I senatori a vita

E così gli occhi sono nuovamente finiti persino sui sei senatori a vita: due – Giorgio Napolitano ed Elena Cattaneo - sono nel Gruppo per le Autonomie insieme a sudtirolesi, valdostani, trentini e Pierferdinando Casini, che è uno dei favoriti per il Colle; Renzo Piano e Carlo Rubbia hanno approfittato del nuovo regolamento di Palazzo Madama e non si sono mai iscritti ad alcun gruppo; gli ultimi due, Mario Monti e Liliana Segre, sono nel Misto del Senato.

I delegati “non consiglieri regionali”

E proprio l’analisi dei due Misti aiuta in questo lavoro da entomologi parlamentari in vista della convocazione delle Camere in seduta comune, integrate dai rappresentanti delle Regioni. Che, anche in questo caso come anticipato solo da Tiscalinews, per la prima volta nella storia della Repubblica, potrebbero comprendere anche delegati “non consiglieri regionali”. Quello che non riuscì nemmeno alla Regione Toscana sette anni fa, nonostante avesse sotto mano il sindaco di Firenze che era Matteo Renzi ed era addirittura un big del Pd, quindi più che legittimato ad andare a Roma per votare il presidente della Repubblica. Ma, stavolta, dopo che il sindaco di Bari e presidente dell’associazione dei Comuni italiani Antonio De Caro ha sollevato il tema, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha aperto la strada alla rivoluzione: “Se serve sono io a lasciare il mio posto a un sindaco (segnatamente, Lepore, primo cittadino di Bologna ndr)”. E anche in Liguria Giovanni Toti e i suoi potrebbero fare scelte ancora più rivoluzionarie, nella società civile.

I Gruppi Misti

E l’analisi dei Gruppi Misti racconta questa storia: fra i 66 Misti della Camera in 26 sono gli apolidi “non iscritti ad alcuna componente politica”. E fra questi tre sono ex azzurri e una ex di Liberi e Uguali e di Italia Viva, mentre 22 sono gli ex pentastellati che non hanno seguito gli altri loro ex compagni in qualche partito o ne L’Alternativa c’è. E anche a Palazzo Madama, a parte i due ex azzurri ed ex filocontiani Andrea Causin e Alessandrina Lonardo, la signora Mastella, tutti gli occhi sono sugli ex pentastellati del Misto.

Gli organizzati

Quelli “organizzati” con una propria sigla sono i tre di Paragone con Italexit, che è riuscito a entrare con il suo nome sugli atti parlamentari grazie a un accordo con il Partito Valore Umano; Elio Lannutti con l’Italia dei Valori e Matteo Mantero che ha portato in Parlamento Potere al Popolo che è il più rappresentativo di tutti questi come voti alle ultime elezioni ma che, prima di questo, contava pochissimi eletti fra Toscana e consiglio di Municipio del Centro Ovest, Sampierdarena e San Teodoro, “la Manchester italiana” a Genova con Sergio Triglia. E poi, sia pure senza simbolo, ci sono due seguaci ex pentastellate di Nicola Fratoianni all’opposizione di Draghi in Sinistra Italiana (Elena Fattori e Paola Nugnes), anche se la terza senatrice di Sinistra Italiana Loredana de Petris, presidente del Misto al Senato, è in maggioranza. Inoltre, fra i 47 del Misto di Palazzo Madama, altri venti oltre ai citati sette, sono ex pentastellati, oggi apolidi e corteggiatissimi in vista del Romanzo Quirinale.

I 58 delegati regionali

E infine, ci sono i cambiamenti quotidiani nella geografia delle Camere che porteranno allo schieramento finale dei 58 delegati regionali, tre per 19 Regioni e uno per la Valle d’Aosta, 629 deputati (alla lista ne manca uno, Roberto Gualtieri, eletto sindaco di Roma e che si è dimesso, lasciando libero il collegio di Roma- Quartiere Trionfale, che però voterà per le terze suppletive della legislatura dopo quelle per sostituire Paolo Gentiloni, solo dopo le elezioni per il Colle), 6 senatori a vita come detto e 315 senatori, anche se per ora sono ancora 314 perché il leghista Sergio Saviane scomparso nel frattempo non è stato ancora sostituito con la proclamazione del subentrante, seppur individuato.

I grandi elettori

Quindi, a oggi, i grandi elettori sono 1007, con due posti vacanti. E alcuni di loro sono nuovi ingressi: la geografia parlamentare delle ultime settimane – oltre all’ingresso di Federico Freni come “Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze” in quota Lega al posto del dimissionario Claudio Durigon, ma che è “prof. avv.” e quindi non parlamentare e non grande elettore – segnala gli ingressi a Montecitorio di tre nuovi deputati: il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che ha vinto le suppletive nel collegio uninominale di Siena ed ha ovviamente aderito al gruppo del Pd; Andrea Casu, che ha vinto pure lui le suppletive nel collegio uninominale di Roma-Quartiere Primavalle, e come Letta ha aderito al gruppo del Pd e infine, dopo le dimissioni del capogruppo azzurro Roberto Occhiuto, eletto presidente della Regione Calabria, il neodeputato Andrea Gentile, anche lui entrato nel gruppo di Forza Italia come il suo predecessore. Normalmente, sarebbero piccoli smottamenti sulla composizione di un monolite, come il Parlamento. Ma, sotto elezioni quirinalizie, ogni singolo nome può diventare una frana. Perché, in questa storia, uno vale uno. Ma sul serio.