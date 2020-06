Von der Leyen, serve PA efficiente

(ANSA) - BRUXELLES, 13 GIU - "Tutti sappiamo che l'alto livello di debito vi espone agli umori dei mercati, ma con le giuste riforme l'Italia può avere il massimo dal Next Generation Eu": lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, agli Stati generali, ringraziando il premier Conte per aver "riunito il Paese" e per aver presentato un piano per la ripresa. Per la presidente è essenziale la "capacità della PA perché le risorse Ue possano essere usate". E ha ricordato che in Italia è troppo basso il lavoro femminile e dei giovani.