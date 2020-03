[Il caso] La diffusione del virus unifica l’Italia, dice addio alle quarantene ma ci rende tutti un po’ meno liberi

Tutta Italia diventa “zona protetta”. Non ci sono più zone rosse, arancioni, zona 1 o zona 2. Tutto il territorio nazionale torna ad essere “uguale” e dovrà rispettare determinate regole “per riuscire a fermare il contagio e diluirlo nel tempo”. Ovverosia “devono essere evitati gli spostamenti”, non ci si sposta più da una città all’altra, da una regione all’altra, per turismo e tempo libero ma solo per “comprovati motivi di salute, lavoro e necessità”. Tre categorie che possono provare a comprendere le infinite sfumature oggettive e non più soggettive del nostro quotidiano e delle nostre abitudini. Non le possono esaurire ma possono indicare come dovranno cambiare le nostre vite “almeno fino al 3 aprile”.

Le resistenze di Conte

Se nell’intervista della mattina il premier Giuseppe Conte aveva evocato per l’Italia “l’ora più buia” (Churchill lo disse mentre l’aviazione tedesca bombardava il Regno Unito), nella conferenza stampa della sera il Presidente del Consiglio annuncia al paese “la più grande limitazione delle libertà individuali dai tempi della seconda guerra mondiale”. Non avrebbe mai voluto assumere questa decisone e ha resistito quanto ha potuto. In diciotto giorni è cambiato tutto. Era il 21 febbraio quando fu data notizia del primo decesso “causa coronavirus”. In questo tempo ne sono state dette, fatte e tentate di ogni tipo. Con quello di stanotte siamo al sesto decreto della Presidenza del Consiglio in 18 giorni. Non è bastato. Perché i numeri e la velocità del contagio sono superiore al previsto. Il bollettino di ieri dava 7985 positivi con 1598 casi in più del giorno prima, 463 morti (erano 366) e 724 guariti tra cui possiamo annoverare anche il “paziente Uno” di Codogno che da ieri respira autonomamente. Poi ci sono 733 persone in terapia intensiva e 4316 ricoverate.

Tempo scaduto

“Il tempo è scaduto - ha detto Conte sceso alle 21 e 35 in conferenza stampa a palazzo Chigi dopo l’ennesima giornata frenetica e l’ennesimo bollettino di guerra della contabilità del contagio - le nostre abitudini vanno cambiate adesso per il bene dell’Italia e lo dobbiamo fare subito”. Prima di tutto dobbiamo restare “il più possibile a casa”. Dopo scuole, cinema teatri mostre, discoteche, sale da ballo, piscine e palestre da ieri si è quasi fermata la politica (la Camera chiuderà alle 19 invece che alle 22 e lavorerà con il 50 % dei deputati) e chi può lavora da casa anche negli uffici pubblici. Il tempo in realtà doveva già essere scaduto almeno da sabato. Invece nelle ultime 48 ore circa novemila persona hanno lasciato Milano per raggiungere la Puglia e tornare a casa. Idem per circa seimila calabresi e altrettanti siciliani. Scene come quelle che si sono viste in località sciistiche come l’Abetone dove gli operatori hanno allettato i giovanissimi liberi da obblighi scolastici ad andare a sciare “con i giornalieri venduti a un euro” o nei bar e nei ristoranti della movida che hanno azzerato l’obbligo della distanza di un metro e mezzo l’uno dall’altro, hanno costretto il governo ad intervenire in maniera drastica. Da stamani sono vietati “ogni tipo di assembramento all’aperto e al chiuso”, chiusi gli impianti di risalita nella località sciistiche, stop alla gare sportive e al campionato.

La riunione al Viminale

Verrà il tempo di dire chi ha sbagliato e come. Non è questo il momento. Ora è il tempo di agire per evitare che il sistema sanitario nazionale possa collassare. E arrivare a dover scegliere tra chi ha più o meno probabilità di vita e possa quindi meritare il posto in terapia intensiva. La decisione di blindare l’Italia come “zona protetta” matura durante la giornata. In mattinata arrivano notizie sconvolgenti dalle regioni del sud e dalle isole: migliaia di persone hanno lasciato la Lombardia e sono tornate a casa, in Puglia, in Calabria, in Sicilia e in Sardegna. Nelle località di villeggiatura, durante il week end, si è assistito a fenomeni tipici di Natale, Pasqua e dell’estate. In Versilia sono state riaperte fuori stagione le seconde case. Tutto esaurito lungo le spiagge e i ristoranti da Marina di Massa alla Maremma. “Allora non siamo stati chiari, non a sufficienza” esordisce il premier Conte quando prende posto al Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza riunito ieri mattina al Viminale. La situazione è “molto grave”. Sono tanti punti di vista. Il rischio contagio, prima di tutto. Si decide di vedere cosa dirà il bollettino delle 18 per decidere “ulteriori mosse”. E’ chiaro a tutti i presenti, il prefetto responsabile della Pubblica sicurezza e capo della Polizia Franco Gabrielli, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Giovanni Nistri, i vertici della Guardia di finanza, delle Forze Armate, della nostra intelligence e dell’amministrazione penitenziaria (Dap), che l’ulteriore mossa può essere una sola: chiudere l’Italia in casa. O meglio, invitarla a restarci. Rendere omogeneo il territorio in modo che non ci sia più un dove in cui rifugiarsi e far finta che il virus non ci riguardi. Farla finita con questa “ridicola cerimonia delle ordinanze regionali che impongono la quarantena così, senza valutazioni a priori”. Per qualche ora ieri se uno era stato per lavoro a Milano la settimana precedente, si è ritrovato a Roma “rifiutato” e “respinto” come un appestato. Per non parlare della Puglia e della Calabria. Cose ridicole, ovviamente. Che dovevano essere stoppate subito. Perché nessun governatore può impedire a chiunque di far ritorno in questo momento nel paese o nella città di nascita. E se tornare non può certo diventare una punizione, gestire i ritorni in chiave di tutela sanitaria è un obbligo.

La zona arancione

Il bollettino letto dal commissario per l’emergenza nonché Capo del Dipartimento della Protezione civile Borrelli ieri alle 18 rompe ogni indugio: 7985 positivi, 1598 in più rispetto al giorno prima; 463 morti (97 in più del giorno prima), anche 724 guariti e l’autonomia dalle macchine raggiunta dal paziente Uno. Il picco in Italia, si spiega, “è previsto tra una decina di giorni ma se questo è il tasso di incremento, il sistema non ce la fa a reggere”. Prima ancora dei numeri, durante il giorno i leader di maggioranza e opposizione, da Renzi a Salvini passando per il Pd e Fratelli d’Italia, si fanno sentire uno dopo l’altro per lamentare il mancato stop alle compravendite in Borsa e per invitare ad “uniformare le regole nel territorio nazionale”. L’evidenza dei numeri fa il resto. Dopo le 18 Conte si mette al telefono con i governatori e all’unanimità questa volta, forse la prima da quando è iniziata l’emergenza, tutti concordano sulla necessità di un nuovo decreto. E’ il sesto Dpcm dal 22 febbraio. Troppi, direbbe l’esperienza. La prova, dicono altri, che siamo di fronte ad uno scenario inedito e imprevedibile.

Fine delle “quarantene”

L’omologazione del territorio nazionale dovrebbe avere come prima conseguenza la fine delle quarantene. Nelle ultime 48 ore, ma anche prima, sono fioccate ordinanze di ogni tipo con cui i singoli governatori hanno cercato i preservare il proprio territorio da arrivi indesiderati o inopportuni. “Da stamani - spiegano fonti di Palazzo Chigi - non esiste più la quarantena per provenienza perché non esiste più un regime diversificato. La quarantena aveva un senso quando c’erano due Italie. Adesso ci sarà un unico regime per cui se un cittadino ha avuto contatti con qualcuno contagiato, dovrà autoimporsi l’isolamento”. A seguito del nuovo Dpcm, oggi in giornata ci dovrebbe essere l’omogeneizzazione delle varie ordinanze regionali fin qui depositate. Ma sul movimentismo dei governatori in questa emergenza si dovrà scrivere a parte.

Il sottosegretario all’emergenza

Un altro tema affrontato ieri al Tavolo del Comitato nazionale è quello del super-commissario all’emergenza visto che un commissario c’è già dal 30 gennaio e si chiama Vincenzo Borrelli, numero 1 della Protezione civile. E’ quel signore con i capelli brizzolati che abbiamo imparato tutti a conoscere perché ogni giorno ci racconta cosa combina il virus. Il tema di “una nuova figura per il coordinamento dell’emergenza” circola da qualche giorno. Con insistenza da mercoledì della scorsa settimana quando ci fu il balbettio del governo sulle scuole chiuse, aperte e poi di nuovo chiuse. E ancora prima, dal 21 febbraio, quando il virus è stato l’occasione di passerelle tv di ogni ordine e grado. Sabato notte poi, il decreto annunciato, spiegato e diffuso in bozza ma non ancora in vigore e le scene di panico di chi voleva partire nel cuore della notte temendo chissà quale coprifuoco, sono stati un po’ il colpo di grazia all’intera squadra dell’emergenza Covid-19. Se le opposizioni hanno trovato nel corona virus un alleato perfetto per indebolire e detronizzare Conte (“un governo di incapaci” è il refrain), nella maggioranza è stato per primo Matteo Renzi domenica a chiedere “aiuti economici subito” e “un supercommissario” cui affidare la complessa gestione della macchina dell’emergenza.

“Rafforzare il coordinamento”

Partita in un modo il 30 gennaio con i primi due turisti cinesi infetti trovati a Roma. E arrivata oggi ad essere ben altro. Sulla necessità di questo “nuovo innesto” sembra essere d’accordo anche Conte ieri visto al tavolo del Comitato con qualche certezza in meno rispetto al solito. “Dobbiamo rafforzare il coordinamento ad esempio sulla gestione dei macchinari e sul loro eventuale acquisto” ha spiegato il premier. D’accordo o no - potrebbe anche andare avanti con la squadra così com’è - Conte sa che questo è il prezzo per provare a mettere un po’ a tacere l’assalto delle opposizioni. Le incontrerà stamani in cerca di una soluzione, si spiega, che “salvi capra e cavoli”. Ovverosia che non limiti troppo i poteri e non faccia ombra a Conte e Speranza, che non umili Borrelli e che dia il senso di una svolta. Ecco che l’unica soluzione possibile non sarebbe più quella di un super-commissario (che farebbe ombra a Conte) ma di un sottosegretario all’Emergenza sanitaria. E non certo una figura “ingombrante” come quella di Guido Bertolaso, il funzionario di Stato che in Abruzzo, per il terremoto, sedeva accanto al Papa salvo poi restare schiacciato (metaforicamente) da una storia di massaggi personali e permessi.

Il toto-nomi: da Gabrielli a Procaccini

Ne sono circolati due o tre ieri mattina durante la riunione. Il premier non ha fatto mistero di aver fatto un pensiero al prefetto Franco Gabrielli, il capo della polizia già Capo della protezione civile e figura rispettate e autorevole. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha ringraziato e spiegato che “in circostanze come le nostre il Capo della polizia non può che restare al suo posto”. Il nome successivo è stato quello di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia ora impegnato con Leonardo. All’uomo non fa certo difetto la capacità investigativa e una specifica autorevolezza. Ma come farlo accettare a Leu che ancora, e non da sola, ricorda i fatti del G8 di Genova e l’irruzione alla scuola Diaz? Nel totonomine spunta anche e soprattutto una donna, il prefetto Titti Postiglione, già numero 2 della Protezione civile e ora responsabile del Servizio civile. Il più idoneo, alla fine, potrebbe essere il prefetto Giuseppe Procaccini, ex vice capo della polizia.

Rivolte in carcere

Larga parte della riunione è stata dedicata alle rivolte delle carceri. Sono una ventina i penitenziari coinvolti, sette i morti la notte scorsa a Modena, decine i feriti, varie decine di detenuti trasferiti. I capi dell’intelligente seduti al tavolo del Comitato hanno spiegato come “dietro le rivolte ci sia un piano ben preciso che prescinde dal divieto di colloquio per evitare il contagio”. I divieti sono scattati nel decreto andato in gazzetta domenica ed è stata una misura di prevenzione perché se entra il virus in carcere, è chiaro che deve essere svuotato e sanificato. Il tam tam del nuovi divieto ha fatto il resto. Ma il lenzuolo con scritto sopra “indulto” comparso sul tetto del carcere di San Vittore come altri in altri istituti ha autorizzato a pensare che il divieto di colloquio sia solo una scusa presa al volo per mettere sul tavolo della politica un argomento sempre molto scomodo per tutti: le carceri, il sovraffollamento (10 mila detenuti in più dei posti disponibili) e un modo per togliere di mezzo gli arretrati.