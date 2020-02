[Il caso] Anche il virus diventa un ring per le polemiche. Salvini a testa bassa: “Incapaci, dimettetevi”

Il virus del litigi è il più resistente. “L’unico leder che non sono riuscito a contattare è stato Salvini” si rammarica il premer Conte ospite ieri sera a “Non è l’arena”. “E dire - prosegue - che ho parlato con tutti, con Giorgia Meloni che ho voluto aggiornare su tutte le misure che stavamo prendendo. Con Silvio Berlusconi con cui ho avuto un lungo e cordiale confronto e da cui ho ricevuto persone solidarietà. L’unico è stato Salvini. Gli avrei spiegato che misure più drastiche non sono perseguibili. Le misure devono essere proporzionate”. A chi avesse messo in dubbio le sue parole, Conte era disposto persino a far vedere il messaggio whatsapp partito all’indirizzo di svariati recapiti telefonici di Salvini, “tutti quelli che ho” precisa Conte.Pochi minuti e arriva la risposta: “Conte non racconti storie e non cerchi scuse alla sua incapacità. Sindaci e governatori della Lega cercano e mantengono un costante dialogo con la Presidenza del Consiglio”.

Salvini era impegnato ieri in un incontro elettorale a Genova. Circa duemila persone. E già che c’era, in corso di serata, ha affinato il bersaglio: “Il sindacato nazionale dei medici chiede le dimissioni del ministro Speranza perchè, di fronte ad un problema di salute pubblica, non ha fatto quello che doveva o è intervenuto in ritardo o poco e male. Io ne chiedo conto al Presidente del Consiglio: è lui che risponde della salute pubblica e della sicurezza. E’ evidente che se l’Italia è l’unico paese in Europa ad avere questi problemi, qualcuno non ha fatto quello che doveva, o perchè ha sottovalutato o perché non ha capito”.

E’ andata avanti così più o meno tutta la giornata, giusto qualche pausa intorno all’ora di pranzo e nel primissimo pomeriggio. Per il resto la Lega non ha avuto alcun timore di fare di una situazione del genere - il nord Italia colpito dal coronavirus con tre morti e circa 150 contagiati - l’ennesimo ring per colpire e indebolire il governo e il Presidente del Consiglio.

Salvini a testa bassa

Mentre l’Oms ci posiziona al terzo posto dopo Cina e Corea del nord come stato di diffusione del virus (ma siamo anche il Paese con i protocolli più severi e i controlli più estesi) e per undici paesi, circa 55 mila persone, è scattata la quarantena, la politica ha capito tutto e litiga. O meglio, se il virus ha congelato e messo da parte rinviandole le tensioni dentro la maggioranza, ha ridato invece benzina alle opposizioni. A Salvini soprattutto. La tregua politica è durata appena qualche ora, giusto il tempo di metabolizzare la notizia delle prime vittime in Italia. E se la giornata era iniziata con il titolo di Libero “Strage tecnica di stato” in cui arrivava a chiedere le dimissioni di Conte e Speranza e la denuncia penale per “delitti colposi contro la salute pubblica” (art.452 cp), la serata è terminata con l’ex ministro Centinaio che ospite di “Stasera Italia” definiva Conte e Speranza “Gianni e Pinotto” o in, alternativa, “Stanlio e Olio” e la bollinatura finale dell’ “incompetenza” arrivata da Salvini.

“Se qualcuno ha sottovalutato, dovrà chiedere scusa agli italiani e dimettersi” è il “minimo” richiesto dal leader leghista. Conte, che fin da sabato sera ha smesso l’abito di sartoria e la pochette decidendo per un pull paricollo scuro sopra la camicia bianca, molto manager o Bertolaso style, ha mostrato determinazione, sicurezza e sangue freddo. E oltre al siparietto con il messaggio whatsapp, ha risposto con la sua provocazione: “Non so perché chiede le mie scuse - ha detto - le vorrebbe dallo scorso agosto, ma io lo scorso agosto ho semplicemente detto quello che ritenevo andasse detto in Parlamento. Su questa emergenza vogliamo la collaborazione anche della Lega, Salvini non risponde, ma lo conosco, ci ho lavorato 15 mesi, non mi stupisce il suo comportamento”. Lavorano bene, invece, i suoi governatori, Zaia dal Veneto e Fontana dalla Lombardia, le regioni epicentro del virus. “Io avevo chiesto il 31 gennaio di mettere in quarantena tutti coloro di ritorno dalla Cina. Mi hanno dato del razzista - ho ricordato Fontana intervistato su Rete 4 - e però poi sempre massima collaborazione con il governo con cui stiamo operando credo bene”.

Da Schengen all’Africa, tutte le richieste

Inutile il blocco dei voli, sbagliato non imporre la quarantena per tentare di bloccare il virus: questo il punto di scontro tra Lega e governo. Inutili le “zone rosse”, dimostrazione di un “fallimento”, un po’ come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Salvini, trovando anche qualche alleanza in Francia con Marine Le Pen, nelle ultime 48 ore è passato dal chiedere la chiusura di Schengen al muro navale per le imbarcazioni in arrivo dalla Libia e dall’Africa dove lavorando 650 mila cinesi e quindi, a detta ad esempio di Daniela Santanchè (Fdi), “è certamente un luogo di diffusione del virus”. “Attenti ma graduali” è la linea del governo. “Chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere” la controricetta di Salvini. Un concentrato massimo di sovranismo sfruttando il sentimento di paura che normalmente prende i cittadini di fronte ad eventi “nuovi” e “inattesi” come può essere una pandemia di cui ancora non esiste vaccino.

Comunque a breve Eugenio Zoffili (Lega), presidente del comitato parlamentare Schengen, convocherà una seduta urgente. “La sospensione del Trattato di Schengen - ha detto Zoffili - non equivale al blocco dei flussi di transito, ma permetterebbe controlli sanitari adeguati e proporzionati”. Fora Italia con la Lega: “Abbiamo il dovere di prendere decisioni forti - ha detto il presidente dei senatori azzurri, Anna Maria Bernini - e valutare anche la sospensione del trattato di Schenghen”. Quello che è sembrato un piano delle rete sovranista europea, dalla Francia all’Austria, per chiedere la chiusura delle frontiere italiane, è fallito nelle spazio di qualche ora. Israele però ci ha inserito nella black list sanitaria.

All’attacco anche sui lavori parlamentari

Fdi, Lega e Fi hanno polemizzato anche sui lavori della Camera, chiedendo che si occupi subito del decreto coronavirus e metta i freezer il decreto intercettazioni. La maggioranza ha risposto picche, confermando il calendario di Montecitorio che, per le prossime ore, prevede l'esame del decreto intercettazioni appena approvato al Senato con la fiducia. Il provvedimento è reduce dal via libera della commissione Giustizia della Camera convocata in seduta domenicale per via dei tempi strettissimi di conversione. “E’ surreale - ha detto Salvini - non è rispettoso per gli italiani”. Il capogruppo Molinari ha definito una “evidente perdita di tempo il tema delle intercettazioni”: “Il governo sia responsabile, almeno una volta, e informi il Parlamento” sul decreto Coronavirus. Cosa che sarà fatta senza dover cambiare il calendario dei lavori. La maggioranza ha tirato dritto contro opposizioni “pretestuose e irresponsabili”. Come se fosse possibile avere la ricetta perfetta di fronte ad emergenze sanitarie di questo tipo.

Scattate tutte le misure

Intanto è stato pubblicato in Gazzetta il primo decreto per l’emergenza virus. Cinquecento uomini a presidio dei 43 varchi, un solo ingresso per entrare ed uscire dalle aree focolaio, la possibilità di utilizzare, se necessario, anche i Nuclei Nbcr dei Vigili del Fuoco.

Tra ieri e stamani va a regime il piano con le “misure di contenimento” per isolare il coronavirus negli 11 comuni di Lombardia e Veneto dai quali è partito il contagio. Un piano per cui il governo ha chiesto “comprensione ai cittadini che saranno sottoposti a sacrifici e restrizioni personali”. Il decreto dispone il “divieto di allontanamento” per tutti, ad eccezione di chi è impegnato nei servizi essenziali e di pubblica utilità. Non è invece vietata la mobilità all'interno delle aree focolaio, ferme restando la necessità di rispettare le indicazioni delle autorità e del ministero della Salute e di utilizzare “dispositivi di protezione individuale” ogni qual volta si accede ai servizi pubblici essenziali e ai negozi “per l'acquisto di beni di prima necessità”. Ma cosa succede se qualcuno viola i divieti? Le 'regole d'ingaggio' per le forze di polizia sono definite all'articolo 3 del decreto. “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale”. Una norma che prevede una sanzione da 206 euro, ma non consente l'arresto in flagranza. Su questo il Viminale ha segnalato il rischio di “alcune criticità” (quello che non ne vuol sapere di restare confinato) ma la scelta di palazzo Chigi è stata di non forzare ulteriormente la mano e confidare sulla collaborazione di tutti.

Il virus come una calamità naturale

L’emergenza sanitaria sarà equiparata ad un evento sismico o altre calamità. Palazzo Chigi sta pensando quindi ad un secondo decreto focalizzato soprattutto sulla parte economica. La zona colpita produce il 30 per cento del pil nazionale e le conseguenze dello stop forzato si faranno presto sentire. Da qui l’ipotesi di sospendere i pagamenti di tasse, cartelle e bollette elettriche ma anche l’accesso più facile al Fondo di garanzia delle Pmi e un accordo con l'Abi per mettere in stand by anche le rate dei mutui. La sospensione dei pagamenti dovrebbe riguardare sia i tributi erariali che quelli locali, oltre al versamento dei contributi previdenziali.

Il Mef sta valutando la fattibilità anche di altri interventi, come contributi per la ripresa delle attività una volta accertati i danni. Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha chiamato al ministero sindacati, imprese, artigiani e ha annunciato l'estensione degli ammortizzatori sociali, compresa la cassa integrazione in deroga per le imprese sotto i 6 dipendenti, per proteggere i lavoratori delle aree dei focolai. Il leader della Cgil Maurizio Landini ha chiesto misure a tutela “anche di autonomi e partite Iva”. Per i dipendenti pubblici potrebbe essere la volta che vengono sperimentate nuove modalità di smart working come il telelavoro. “Anche andando oltre limiti di legge e dei contratti collettivi”. Piccole opportunità anche nei momenti di crisi.