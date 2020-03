[Il caso] Il Sud alla prova del 9: “Il virus per ora non dilaga”. Ma il problema restano macchinari e ospedali

“La curva nelle ragioni del sud resta stabile e non s’è alzata. Questa è oggi una buona notizia. Certo se sono vere certe foto che ho visto anche stamani su alcuni giornali relative a Napoli …tra una settimana la curva si alzerà ancora”. Perché le buone notizie non hanno mai una faccia sola. Il professor Silvio Brusaferro, direttore dell’Istituto superiore della Sanità nonché responsabile del Comitato tecnico scientifico che assiste il governo nell’emergenza Covid-19, tiene come quasi ogni giorno il punto stampa nella sede della Protezione civile. Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, che della Protezione civile è il responsabile, presiede ogni giorno alle 18 il consueto punto stampa che è rimasto forse l’unico momento in cui l’opinione pubblica, tramite le domande dei giornalisti, può apprendere come sta l’Italia dalla viva voce di chi ogni giorno riceve e organizza i dati da tutte le regioni sull’andamento dell’epidemia. Ogni giorno, da un mese, un bollettino a volte drammatico e senza speranza. Altre volte, come gli ultimi due giorni, con qualche spiraglio di luce. Brusaferro è spesso l’ospite scientifico di questo incontro.

Rallentamento

Per il secondo giorno di fila si assiste ad una diminuzione dei casi pur nella loro crescita, un rallentamento: “Altri 408 guariti per un totale di 7432 persone - dice Borrelli - 3708 contagiati positivi per un totale di 50418 persone, un trend che registra circa mille casi in meno; purtroppo altri 602 decessi per un totale di 6077 pesone”. Anche quello dei decessi è un dato che registra una costante lieve decrescita: erano stati 651 domenica; 793 sabato; 602 ieri. Con l’accortezza di spiegare che “l’Italia conteggia tutti i decessi senza distinguere se sono stati provocati da Covid-19 e se invece il virus è stata una delle concause”. La differenza è notevole.

Più di una speranza

La Lombardia resta l’emergenza principale (con 3776 decessi in totale in un mese) seguita, con ampio distacco, da Emilia Romagna (892), Piemonte (315), Liguria (212), Marche (203). L’attenzione degli epidemiologi si concentra in questi giorni sull’andamento della curva nelle regioni del sud: il terrore è che il virus possa superare i confini del nord e diffondersi con analoga virulenza in regioni dove la risposta sanitaria non potrebbe essere altrettanto organizzata e quindi avere effetti devastanti. Era il fine settimana tra il 7 e l’8 marzo quando scattò la prima serrata nazionale e prima tutto il nord e pochi giorni dopo (11 marzo) tutto il Paese diventarono una grande, unica zona rossa. Migliaia di persone lasciarono in quelle ore il nord per raggiungere le città di origine al sud: 20 mila persone si sono autodenunciate di ritorno in Puglia; cifre analoghe riguardano la Calabria e 31 mila sono tornate in Sicilia. Circa cinquemila persone sono tornate in Campania. Si tratta, soprattutto, di studenti fuori sede che appena “chiuse” le prime quattordici province del nord (7-8 marzo) hanno fatto ritorno a casa. I governatori, De Luca in Campania, Emiliano in Puglia, Jole Santelli in Calabria; Nello Musumeci in Sicilia hanno subito emesso ordinanze regionali per chiedere ai migranti di ritorno di autodenunciarsi (sui siti regionali) e di osservare una quarantena nelle rispettive abitazioni. In queste ore finisce l’autoquarantena e si possono dunque iniziare a misurare i risultati. Del rischio contagio e/o dell’avvenuto contagio. A misurare se l’onda lunga del virus ha superato i confini del nord e attaccato quelli del sud attraversando un centro Italia interessato da migrazioni interne assai inferiori e dunque, si spera, interessato magari a qualche focolaio (subito sigillato come ha fatto il governatore Bonaccini in Emilia Romagna) ma non diffuso.

I numeri

E’ utile quindi mettere a confronto i numeri degli ultimi quattro giorni che riguardano Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. A partire dal 20 marzo la Campania conta 719 contagiati e 17 decessi che diventano 844 (contagi) e 27 (decessi)il 21 marzo, 936 e 29 il 22 marzo. Ieri i contagi sono stati 1.026 e 49 i decessi. Un aumento, senza dubbio, ma non esponenziale come nelle regioni del nord. In Puglia i numeri davano 521 contagi e 26 decessi il 20 marzo; 675 e 29 il 21 marzo; 786 e 31 il 22 marzo. Ieri i contagiati sono stati 906 e 37 i decessi. In Calabria il 20 marzo i contagiati erano 207 e 4 i decessi. Il giorno dopo 235 e 5. Il 22 marzo sono stati 273 i contagi e 8 i decessi. Ieri 292 contagi e nessun nuovo decesso. In Sicilia il 20 marzo erano 408 i contagi e 4 i decessi; il giorno dopo 490 e 6 morti; il 22 marzo 630 contagi e 8 decessi; ieri 721 contagi e 13 decessi. Una crescita per fortuna ad oggi molto lenta. Una curva epidemiologica che non si sta alzando. Ma “l’andamento della curva - ha osservato il professor Brusaferro - rappresenta in modo cronometrico il nostro comportamento, il nostro rispettare le regole, le distanze, i divieti di assembramento”. E quindi “se rappresentano il vero certe immagini che vedo sui giornali ad esempio a Napoli dove la gente continua normalmente a fare lo struscio lungo le strade, possiamo stare certi che tra una settimana in questa città conteremo molti, molti casi”. Una previsione per cui Brusaferro sarà “felice di essere smentito. Ma tutto dipende dai comportamenti individuali”.

Strutture e macchinari

Se i numeri al momento non allarmano - ma guai a mollare o rilassarsi - l’incubo per le regioni del sud sono le strutture sanitarie. Ospedali e macchinari. Il commissario Borrelli ieri ha rassicurato che “giorno dopo giorno le singole regioni stanno ampliando la propria capacità sanitaria di affrontare l’epidemia”. I governatori, coinvolti fin dal 21 febbraio nella quotidiana conference call con il governo per i necessari aggiornamenti, hanno subito reagito sia a livello di persuasione con i propri cittadini che di strutture e logistica. Ma parliamo di regioni dove i posti di terapia intensiva sono tra i 150 e i 200. In ciascuna regione. Troppo pochi. E le strutture dove poter organizzare in sicurezza tamponi e isolamenti ancora meno come ha ben raccontato domenica sera una doppia inchiesta curata dai giornalisti di “Non è l’arena” su La 7.

Focolai negli ospedali

In Puglia, ad esempio, oltre ai i migranti di ritorno il danno lo stanno facendo anche i sanitari. Parliamo di una regione che conta gli stessi abitanti dell’Emilia Romagna ma ha 15 mila sanitari in meno tra medici e infermieri, una crisi figlia prima dei soliti sprechi e poi di stagioni di tagli con l’accetta e con piani di rientro obbligati. E dove quindi e il contagio colpisce le prime file - medici e infermieri - la logistica va subito in grossa difficoltà. A Castellaneta un medico era stato in Lombardia quando ancora si poteva andare e tornare con relativa tranquillità. Quindi prima dell’8 marzo. Poi è tornato nel suo ospedale portando però con sè il virus e contagiando i suoi colleghi che sono stati messi in quarantena. Alla Casa della Sofferenza di Padre Pio, sempre una struttura sanitaria, sono 70 i medici in quarantena. A Copertino (Lecce) sempre in ospedale, risultano contagiati 120 sanitari su 450, un terzo della forza lavoro. Qui si è sfiorata la black comedy. Una persona era stata messa in quarantena perchè positiva. Quando è stata richiamata in ospedale per il tampone di verifica, ha fatto la coda in un locale con altre venti persone. Il tampone è risultato nuovamente positivo e tutti i presenti in quella sala d’attesa sono stati messi in quarantena. Il problema della promiscuità degli ambienti ospedalieri dove non sempre si riesce a creare percorsi separati tra sani e contagiati è l’emergenza logistica che stanno cercando di affrontare i governatori. Non solo Emiliano in Puglia ma in tutto il sud. Grazie a nuove strutture ospedaliere su cui si sta mettendo l’acceleratore per ultimare le consegne. Il più delle volte grazie a strutture mobili che possono essere allestite in poche ore.

Calabria, i desaparecidos dell’emergenza

Governatori e sindaci delle regioni del sud sono in prima linea nella battaglia per informare, persuadere e infine costringere i propri concittadini a rispettare le regole. Sono e resteranno un cult di queste emergenza quando sarà il nostro passato, certi video appelli: il sindaco di Bari De Caro che va in giro per i parchi a mandare via la gente uno per uno; il governatore De Luca che minaccia il lanciafiamme se i campani non stanno a casa; la governatrice Santelli che chiude e militarizza interi paesi calabresi per evitare che il virus se ne vada in giro; Musumeci che vuole militarizzare la Sicilia con l’esercito a presidiare gli accessi all’isola e a controllare i furbetti. Memorabili gli appelli dei sindaci di Lucera (Antonio Tutolo), Tursi (Salvatore Cosma) e Gualdo Tadino (Massimiliano Presciutti).

Jole Santelli, prima donna governatrice di Calabria, deve farei conti - oltre a tutto - anche con lo sfascio della sanità calabrese. Che l’ex ministro della Sanità Giulia Grillo era convinta di aver risolto “una volta per tutte e finalmente in trasparenza” nominando l’ex generale dei carabinieri Saverio Cotticelli commissario ad acta della Sanità calabrese. Ora il punto è che la complessa struttura commissariale della sanità calabrese risulta per lo più “assente per non dire fantasma nella gestione di questa crisi” come denuncia Nuccio Azzarà della Uil. La senatrice Silvia Vono (IV) denuncia “il fermo totale, inerzia e incapacità assoluta”.

Che fine hanno fatti i commissari?

Lo sfascio della sanità calabrese, da dodici anni nelle mani di commissari ad acta (cioè poteri totali dati dal governo), rischia di essere il fattore di rischio maggiore per la propagazione del virus in questa regione. Attualmente la sanità in Calabria è affidata ad un commissario ad acta, Saverio Cotticelli (nomina governativa, dicembre 2018, governo giallo-verde); altri 5-6 commissari nominati da Cotticelli ciascuno in una Asp; tre commissari prefettizi di nomina del ministro dell’Interno nella Asp di Reggio Calabria causa infiltrazioni mafiose. Il governatore è stato eletto a fine gennaio e Jole Santelli non ha avuto neppure il piacere di vedere convocato il consiglio regionale (che intanto viene pagato) che gli è scoppiata l’emergenza epidemia. Ha così istituito l’Unità di crisi contro Covid-19 dove il responsabile è sempre il generale Cotticelli. Probabilmente a sua volta spiazzato da questa emergenza così nuova. “Il punto è che il commissario o non c’è o c’è poco” denuncia Nuccio Azzarrà della Uil. “Dice di aver lasciato Reggio solo venerdì? Se anche così fosse, in una situazione del genere non si lascia la prima linea per andare a fare il week end. Mentre la truppa, cioè medici e infermieri sono al fronte con i permessi bloccati”. Al di là della presenza fisica sul posto, il Commissario potrebbe anche gestire l’emergenza da fuori, il punto è che “dal 28 febbraio ad oggi - denuncia ancora Azzarà - la struttura commissariale guidata da Cottarelli ha firmato solo 8 decreti, dal 58 al 65, e nessun contro Covid 19”.

Vono (Iv): “Caos, stallo e inerzia”

In compenso ieri mattina la governatrice Santelli era a fare il sopralluogo nel nuovo reparto di terapia intensiva del Policlinico Germaneto di Catanzaro tirato su in pochi giorni, macchinari per l’ossigeno e protezioni per il personale medico, appena consegnati. “Ottimo ma parliamo di venti posti di terapia intensiva, una goccia rispetto a quello che potremmo e dovremmo fare - osserva Silvia Vono, senatrice di Italia Viva - la Protezione civile a Roma ha spiegato di aver attivato il Fondo emergenza e di aver autorizzato la spesa regione per regione e i governatori come soggetto attuatore. Qui c’è urgenza di medici e presidi sanitari per attrezzare le terapie intensive e dotare il personale medico. Invece è il fermo totale”. Si torna dunque sempre al Commissario. Occorre fare di più e presto.