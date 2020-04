[Il caso] Sul virus è tutti-contro-tutti: regioni contro governo, sindaci contro governatori,  regioni contro regioni. Soprattutto, Veneto contro Lombardia

Alla fine di questi mesi orribili avremo il nostro bloc notes pieno di appunti su errori, sottovalutazioni e cose da non ripetere mai più. Tra queste i tagli forsennati alla Sanità - soprattutto a medici, infermieri -, la mancanza di un piano sanitario anti-epidemie fatto, ad esempio, di percorsi distinti nei pronto soccorsi, regole d’ingaggio tra personale sanitario e cittadini, organizzazione dei reparti, i medici di base e protezioni varie per fronteggiare epidemie che possono diventare pandemie. In questi preziosi appunti avrà un posto d’onore il nodo dell’autonomia delle Regioni su una materia come la Sanità su cui il governo centrale dà le linee di indirizzo ma poi lascia ai governatori le scelte e le politiche territoriali.

Tutti contro tutti

Da quaranta giorni, da quando l’epidemia ha aggredito l’Italia, lo scontro Regioni/governo centrale conosce almeno una puntata quotidiana. Ieri ha visto il professor Giorgio Palù, l’accademico, virologo, che il governatore Zaia ha richiamato in servizio per fronteggiare l’epidemia, accusare la regione Lombardia di non aver saputo arginare il virus. Il governatore Fontana ha risposto per le rime, ha cominciato la mattina e ha finito la sera accusando Roma. Nel frattempo si sono mossi i sindaci lombardi di sinistra contro il governatore e la sua giunta. Ma anche altri 62 sindaci - destra, sinistra e centro - hanno chiesto conto alla Regione dei “ritardi nella trasmissione dei dati sui contagi”. Il governo ha risposto con il ministro competete, Francesco Boccia. La ciliegina ieri sera a Dritto &Rovescio dove l’assessore al Welfare Giulio Gallera non ci ha pensato un attimo: “Noi avevamo chiesto al governo di chiudere alcune zone focolaio, come era già successo con Codogno”. Si parla di Nembro, Alzano Lombardo, e poi Bergamo e Brescia, le capitali dell’epidemia dove sono finite anche le lacrime per piangere i morti. Per Nembro e Alzano l’Istituto superiore di Sanità aveva chiesto la chiusura nei primi giorni di marzo. Sono rimaste invece città aperte. E la Lombardia è diventata un lazzaretto. Chi doveva chiudere: la Regione, che rivendica l'autonomia soprattutto sulla Sanità? O il governo centrale che sull’organizzazione della sanità regionale non può mettere becco? Se mai ci sarà una Commissione d’inchiesta parlamentare (l’ha chiesta Italia viva) sull’emergenza Covid, sarà questo uno dei punti fondamentale da capire. Perchè non c’è dubbio che arginare il virus e bloccarlo in val Seriana non avrebbe impedito la diffusione e il contagio ma di sicuro li avrebbe limitati molto.

Resa dei conti anche nella Lega

La faccenda poi esce dalla sanità e diventa molto politica. O forse è soprattutto politica. Perchè se nello scontro quotidiano tra il governatore lombardo Attilio Fontana e il governo Conte si può scorgere facilmente la mano di Matteo Salvini (i due sono molto amici) e il tentativo di “usare” Covid-19 per indebolire l’esecutivo (e la Protezione civile), non c’è dubbio che dietro l’attacco del professor Palù ci sia un non-detto grosso come una casa: nel confronto tra modelli sanitari, quello veneto vince rispetto a quello lombardo. E, quindi, nel confronto tra governatori leghisti, Zaia vince su Fontana. E questo per Matteo Salvini è un grosso problema. Zaia rappresenta da tempo, da prima che Salvini diventasse Salvini, il volto giusto della Lega. Amico personale di Giorgetti, che tanto quanto odia la prima fila e adora invece le retrovie, l’ex ministro dell’Agricoltura nel Berlusconi IV, governatore dal 2010, ricandidato al terzo mandato (se non ci fosse stato il virus), assai ben visto anche da Berlusconi e da Forza Italia, rappresenta la Lega originale, l’evoluzione moderna dopo Bossi senza rinnegarlo. Già nel 2013 Zaia fu ad un passo dal diventare il candidato unico del centrodestra. Decise allora di portare in fondo quello che aveva iniziato: il mandato da governatore. Confermato nel 2015, nel 2018 avrebbe probabilmente rinunciato volentieri per ambire ad un incarico di governo. Anche allora portò in fondo il mandato. Con la promessa che però non ci sarebbe stata la terza volta. “Non porta neppure bene” diceva ai fedelissimi citando, ad esempio, il suo mentore Bernini e poi Galan, entrambi “puniti” nel terzo mandato. Questa volta è stato Salvini a non dargli scelta e la terza candidatura alla guida della Regione Veneto non è mai stata in discussione.

Medici di base, tamponi e test

E’ stato un professore ad alzare il velo sulla sanità lombarda. Lo fece all’inizio il premier Conte (quando gli sfuggi di bocca “c’è stata una falla nella sanità lombarda”, era il 24 febbraio ed eravamo solo agli inizi) e il mondo sanitario e la Lega reagirono compatti contro il premier che battè in ritirata. Ieri è stato il professor Palù a parlare intervistato dal Corriere della Sera. E questa volta l’affondo è andato a buon fine. Non poteva essere diversamente. “La Lombardia non ha saputo arginare il virus - ha spiegato il virologo alla guida della task force veneta anti Covid - In Veneto ci sono stati meno ricoveri e i casi sono stati gestiti per lo più sul territorio. In Lombardia non è stato compreso che il virus andava affrontato soprattutto con l’isolamento, bloccando il contagio e non con l’automatismo Pronto soccorso-ricovero. In Lombardia si è voluta dimostrare l’efficienza del sistema del sistema in ambito clinico ma in questo modo non è stato fatto alcun argine al virus”. In Lombardia è stato deciso di trasferire i malati dall’ospedale di Codogno, il primo focolaio, in altre strutture. In Veneto medici di base e servizi di igiene delle Asl hanno fatto filtro e arginato l’epidemia. Volendo mettere la cosa in numeri e percentuali: in Lombardia ci sono stati 11.927 ricoverati, in Veneto 1718; 1342 ricoverati in terapia intensiva contro 350; 13.269 ospedalizzati contro 2068. Il 60 % di ricoverati in Lombardia contro il 20 per cento in Veneto. Non è un’ accusa. E’ un’analisi dei numeri che dimostra scelte sbagliate. In buona fede, ma sbagliate. L’ultima intuizione della task force di Palù sono i test sulla sieroprevalenza, analisi del sangue eseguite a tappeto che dovrebbero permettere di capire se esiste "una immunità specifica al virus, anticorpi per proteggerci dal contagio di ritorno”.

“Noi uno tsunami, loro un temporale”

L’intervista del professor Palù è stata il detonatore di una nuovo giornata di scontri. Finora erano state l’assenza di mascherine e altri dispositivi di protezione con alcune variabili (come “la Protezione civile e la burocrazia che blocca la distribuzione di ordini e spedizioni private” ma poi si è scoperto che erano mascherine fasulle), l’assenza di macchine per l’ossigeno e di letti per la terapia intensiva, quella di medici e infermieri, e poi i tamponi e i ritardi nelle analisi. Un giorno sì e l’altro pure, o durante il quotidiano e rituale Punto stampa del governatore (a sua volta in competizione con quello del suo assessore al Welfare Gallera che sembra essere più gradito nei sondaggi) o dai microfoni di Radio Padania o TeleLombardia (entrambe molto frequentate nell’ultimo mese anche da Salvini), Attilio Fontana ha snocciolato i numeri dal fronte della prima linea contro il virus e le puntuali critiche al governo Conte e ai commissari Borrelli e Arcuri. “Se non ci fossimo mossi noi per l’acquisto dei materiali avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni. Da Roma è arrivato poco o nulla e ci siano dovuti arrangiare da soli, ecco la verità” è stata la prima replica del governatore. Il governo ha messo in campo il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia: “Non ho voglia nè tempo di fare polemiche. Se potessimo avere una grande telecamera che guarda l’Italia dall’alto, in giro si vedrebbero solo mezzi militari che scaricano materiali che lo Stato acquista in tutto il mondo per le Regioni, specie per la Lombardia”. A quel punto, si è preferito cambiare argomento e riportare la questione alle sue dimensioni reali. “Non si può fare confronti tra Veneto e Lombardia - ha tuonato l’assessore Gallera - loro hanno affrontato un temporale, noi uno tsunami, loro 10 mila casi e noi 46 mila, loro 1811 vittime e noi quasi ottomila, noi abbiano dimesso perchè guarite quasi 13 mila persone e loro 1663. Come si possono confrontare fenomeni con dimensioni così diverse?”. Non c’è dubbio però che dall’inizio degli anni Novanta la sanità lombarda ha sviluppato un modello sanitario basato sulla competizione tra pubblico e privato che ha puntato molto sulle eccellenze e meno sulla medicina del territorio, la rete dei medici di base e delle Asl. Ed è qui che, secondo gli esperti, è mancato il primo e necessario argine alla diffusione del contagio.

Il giallo di Nembro e Alzano

Al di là della sanità di base, in Lombardia è stato fatto anche un altro grosso errore: non sono stati chiusi e isolati importanti focolai. Il modello Codogno, la zona rossa scattata il 23 febbraio, non è stato replicato dove era necessario. Ad esempio nei comuni della val Seriana Nembro e Alzano. Il 4 marzo l’Istituto superiore della Sanità comunica al governatore la necessità di una zona rossa nell’area di Alzano dove il focolaio era ormai evidente. Secondo l’assessore Gallera la questione è stata subito sottoposta a Roma, al governo centrale. Ma non è arrivata risposta. Fino al week end del 7 marzo in cui tutta la Lombardia diventò zona rossa e in attesa che il Dpcm fosse firmato, decina di migliaia di persone presero il treno o la macchina e si sparpagliarono nel resto d’Italia, chi nella seconde case in Toscana, Umbria e Marche o sulle Alpi, chi al sud tra Sicilia, Calabria e Puglia. Una miccia innescata che per fortuna non è esplosa grazie alle misure di contenimento.

Autonomia à la carte

Lo scontro governo centrale e Regione Lombardia arriva quindi a toccare un fatto molto concreto, serio e misurabile. Isolare i comuni contagiati - è successo ad esempio in Emilia Romagna, in Calabria, nel Lazio, in Campania - si è rivelata spesso l’arma vincente. Come tutto quello che riguarda l’isolamento. Impossibile dire adesso quanto avrebbe cambiato il decorso del contagio la chiusura della Val Seriana e insieme di Bergamo e Brescia a fine febbraio, primi di marzo. Di sicuro avrebbe cambiato i numeri. Lo scarica barile - doveva farlo il governo, no la Regione - non fa onore a nessuno. E trova forse una risposta in altri fatti accaduti in questa emergenza. Altre regioni hanno infatti chiuso in autonomia comuni-focolaio, lo hanno deciso e lo hanno fatto chiedendo aiuto al governo per i mezzi e le persone. Le ordinanze sono state specifiche regionali. Del resto, anche la Lombardia ha deciso molte cose in autonomia: corsa sì, corsa no; chiusura bar, ristoranti e parchi; chiusura di altre attività lavorative e tutto questo prima del lockdown nazionale. Dunque se un governatore vuole, può decidere in autonomia sulla Sanità ma anche sulla chiusura delle scuole. Senza aspettare il via libera del governo centrale.

Uno scaricabarile costato caro. Figlio di quella Riforma del Titolo V che non è stata riformata nel Referendum del 2016 e che ora molti chiedono di cambiare. “La Sanità deve tornare centrale, è la prima cosa che dobbiamo fare” ha detto ieri il vicepresidente del Pd Andrea Orlando. L’Autonomia à la carte, quando serve e se fa comodo, non è una cosa seria.