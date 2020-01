Virus, Cdm decreta stato emergenza

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri riunito a palazzo Chigi ha oggi decretato lo stato d'emergenza in relazione al caso del coronavirus. E stanziato cinque milioni di euro. Non è la prima volta di uno stato di emergenza sanitario. Era già accaduto infatti con l'epidemia Sars. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato lo stanziamento dei fondi necessari all'attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di 'Emergenza internazionale di salute pubblica' da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)", si legge nel comunicato del Cdm. "È stato conseguentemente deliberato lo stato d'emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile".