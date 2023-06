Violenza donne, Roccella: in Cdm rafforziamo misure cautelari

Roma, 4 giu. (askanews) - "Al prossimo Cdm, penso che faremo in tempo, vogliamo rafforzare soprattutto le misure cautelari e quindi l'ammonimento, il cartellino giallo per l'uomo violento, il braccialetto elettronico, che c'è e va usato di più, e l'obbligo di distanziamento". Lo ha detto, intervistata al Tg1, la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella commentando i casi di femminicidio, tra cui quello di Giulia Tramontano, degli ultimi giorni."Il Pubblico ministero deve decidere in tempi brevi la valutazione del rischio, va fatto in tempo, evitando che ci siano nuove vittime", ha concluso Roccella.