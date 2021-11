Viminale: no cortei in aree sensibili, frenano ripresa economica

Roma, 10 nov. (askanews) - Le manifestazioni anti Covid, "che sono rappresentative del diritto esprimere il dissenso, stanno determinando tuttavia elevate criticità sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché sul libero esercizio di altri diritti pure garantiti come quelli attinenti allo svolgimento dell'attività lavorative e alla mobilità dei cittadini, con effetti particolarmente negativi nell'attuale fase di graduale ripresa dell'attività sociali ed economiche". Lo si legge nella direttiva recante indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto emanata dal Viminale.Il Viminale sottolinea che durante queste manifestazioni c'è "un significativo livello di inosservanza delle disposizioni di prevenzione del contagio concernenti il divieto di assembramenti, il rispetto del distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie con potenziale pericolo di incremento dei contagi".Il Viminale conferma quindi che "la cornice istituzionale più idonea per una valutazione collegiale complessiva delle diverse situazioni è quella del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica" e che "in questo contesto dovranno essere valutati anche grazie all'apporto dei sindaci i profili di criticità. Il comitato provinciale potrà analizzare l'intero spettro degli interessi coinvolti in modo da consentire alle autorità partecipanti e in particolare a prefetto, questore e sindaco l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza"."Spetterà ai prefetti - si legge nella direttiva - individuare specifiche aree urbane sensibili di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita delle comunità che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza".I questori eserciteranno i poteri previsti dall'articolo 18 TULPS provvedendo ad adottare se necessario i divieti e le prescrizioni riguardanti lo svolgimento delle manifestazioni preavvisate". Il Viminale precisa anche che per assicurare la più efficace tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica "determinate manifestazioni potranno tenersi esclusivamente nel rispetto di specifiche modalità di carattere restrittivo per cui ad esempio potrebbe essere disposto lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica".Per la pianificazione dei servizi di ordine pubblico i questori potranno avvalersi del concorso della Polizia locale.