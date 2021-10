Video Fanpage, Borghezio: 'Terza Lega? Mi riferivo alla base, non ai fascisti'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Con l'estrema destra di Milano non ho contatti, conosco Jonghi Lavarini da tempo, l'ho incontrato a Milano, durante la campagna elettorale, e mi ha solo dato un passaggio". Lo dice all'AdnKronos, Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega, finito al centro di una video-inchiesta di Fanpage, trasmessa questa sera da 'Piazzapulita' su La7, in cui si ipotizzano contatti tra il partito di Matteo Salvini e l'estrema destra legata al 'barone nero' Roberto Jonghi Lavarini. Nel video Borghezio parla di una "terza Lega", con un riferimento che sembra all'estrema destra: "E' tutta una invenzione di Fanpage, sì, io ho parlato di terza Lega, ma non c'entra nulla con l'estrema destra, per me la terza Lega è la base, i militanti, a loro mi riferivo". Poi Borghezio punta il dito contro la testata che ha realizzato il servizio video: "E' molto grave che una testata faccia fare l'agente provocatore a un giornalista".