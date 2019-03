Via della Seta, Fico a Xi Jinping: Italia si muove nel quadro Ue

Roma, 22 mar. (askanews) - "Sono molto contento di riceverla qui oggi e la ringrazio per la sua visita. Possiamo sviluppare in modo un po' più profondo i rapporti di amicizia tra Italia e Cina e tra i nostri due popoli". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando nella biblioteca del presidente di Montecitorio il presidente cinese Xi Jinping."Sono convinto - ha detto Fico - che il dialogo tra i parlamenti sia un dialogo fondamentale, una delle diplomazie più importanti che ci sia. Voglio oggi rilanciare il protocollo parlamentare fra Camera dei deputati e Assemblea nazionale del popolo cinese firmato nel 2001 anche in vista dell'importante vertice a Bruxelles del 9 aprile tra l'Ue e la Cina, perché l'Italia si muove nel quadro europeo anche negli accordi sulla nuova Via della Seta. L'Italia considera molto importante il dialogo tra Ue e Cina"."Dal Parlamento italiano - ha concluso Fico - ha grande interesse ai rapporti con la Cina, come dimostra il dibattito alla Camera di pochi giorni fa con il presidente del Consiglio".