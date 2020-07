Vertice Ue, Fonti italiane: 35 mld in più per Italia, 208 in tutto

Roma, 20 lug. (askanews) - L'Italia potrà contare su 208 miliardi dal Recovery fund, 35 in più di quelli inizialmente previsti. Lo riferiscono fonti italiane, sottolineando che la quota di contributi a fondo perduto verrà ridotta solo di 3,8 miliardi, su 110 miliardi di taglio complessivo per l'intero fondo."Il presidente - spiegano le fonti interpellate - ha fatto una battaglia enorme per il mantenimento dell'ammontare globale del 'Next generation Eu' a 750 mld. Mentre gli altri stavano accettando la riduzione a 700, Conte in tutti i suoi incontri bilaterali ha incessantemente insistito su una cifra che aveva un forte valore di risposta ai cittadini italiani e europei".Inoltre, viene sottolineato, "sempre nel negoziato politico il presidente del Consiglio ha fatto sì che la proposta sui grants si concentrasse sui capitoli di maggior ritorno finanziario all'Italia, in quanto Paese maggiormente colpito dalla crisi Covid". Alla fine "ne è risultato che a fronte di una diminuzione di 110 miliardi di grants il calo dell'Italia sia solo dell ordine di 3,8 miliardi"."Al tempo stesso - si aggiunge - l'enorme aumento dei prestiti ha fatto si che all'Italia possano essere attribuiti circa ulteriori 39 mld di loans per un saldo totale positivo di circa 35 miliardi, 208 miliardi complessivi". Questo, si precisa, è il quadro "per il momento" perché "ancora il consiglio deve discutere di tutto".