Vertice Ue, Conte: "Ancora in stallo, piu' complicato del previsto"

"Siamo in una fase di stallo: si sta rivelando molto complicato, piu' complicato del previsto. Sono tante questioni su cui stiamo ancora discutendo che non riusciamo a sciogliere". Lo dice il premier Giuseppe Conte in una diretta Facebook durante la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo sul Recovery Fund. "Le partite in discussione sono molteplici: questo rende molto complicato questo passaggio, per esempio si sta ancora discutendo l'ammontare totale di Next Generation, perche' alcuni Stati, pochi, mettono in discussione l'ammontare dei sussidi. Ci sono aspetti procedurali per le verifiche sull'esecuzione del programma, ci sono aspetti complessi per la distribuzione di competenze tra Commissione, Consiglio e Parlamento, poi c'e' il quadro finanziario pluriennale con tutti i vari aspetti come i "rebates" e le altre poste in gioco", ha aggiunto.