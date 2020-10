Vertice governo-Regioni, Boccia: 'Collaborare per evitare quanto accaduto a marzo'

"Collaborazione". E' questa la parola d'ordine del ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, durante il vertice governo-Regioni convocato per fare il punto sulla rete sanitaria e in vista delle nuove misure anti-Covid. "Con l'autunno arriva una fase nuova - ha detto il ministro Boccia -. Reti sanitarie forti ma dobbiamo evitare lo sfondamento come era accaduto a marzo in alcuni territori. La cintura di protezione della prevenzione territoriale va irrobustita ogni giorno di più. Su tamponi, terapie intensive, medici di base serve essere tempestivi, immediati e collaborativi. Massima attenzione del governo e disponibilità totale".

"Sforzo eccezionale comune sulle terapie intensive"

"Sulle terapie intensive c'è stato uno sforzo eccezionale comune di governo, regioni e commissario. Abbiamo rafforzato insieme la rete sanitaria territoriale, le terapie intensive e facciamo tamponi fino a oltre 160 mila al giorno e possiamo arrivare facilmente a 200 mila. Se le Regioni hanno ulteriori necessità il governo è pronto a fare ogni sforzo per rafforzare il sistema", ha assicurato il ministro per gli Affari regionali.

"Disponibilità a riattivare la task force di medici volontari"

"Dal governo e dalla Protezione civile, se la modalità è condivisa con le Regioni, c'è la massima disponibilità a riattivare la task force di medici volontari. Su questo tema però credo ci voglia buon senso: nei momenti più critici abbiamo inviato circa mille operatori sanitari in tutte le Regioni del nord più colpite, se oggi alcune regioni chiedono singolarmente fino a 3.000 medici c'è qualcosa che non torna. Recuperiamo un minimo di oggettività". Lo ha detto - a quanto si apprende - il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia durante il vertice governo-Regioni. In merito al nuovo Dpcm, Boccia ha aggiunto: "nessuna intenzione del governo di definire nuovo pacchetto di misure senza condividerlo prima con le Regioni, così come abbiamo sempre fatto".