[Il caso] Verso la scissione del Movimento. Casaleggio lasciato “solo” con Di Battista contro Di Maio e i ministri. E Conte si frega le mani

Non è stato invitato agli Stati Generali di Giuseppe Conte, eventualità impensabile fino a pochi mesi fa. Ha appena redatto un Piano in dieci punti, titolo “Niente sarà più come prima” per rilanciare l’Italia ma non gli sarà concesso di presentarla nella dieci giorni di Villa Pamphili. Eppure fino a pochi mesi c’era la fila per avere Davide Casaleggio tra gli ospiti di una kermesse, di un seminario programmatico come gli Stati generali dell’economia nell’era post-Covid.

“No, non sono stato invitato” ha ammesso ieri in un’intervista Davide Casaleggio, il custode delle regole, dell’ortodossia del Movimento nonché proprietario della piattaforma Rousseau che è la cassaforte e la cabina di regia del Movimento 5 Stelle. In effetti, volendo, Conte o anche Casalino avrebbe potuto trovare il modo per inserire in uno dei panel il giovane Casaleggio. Non è successo. E non è nè un caso nè una dimenticanza.

Punto di rottura

Dietro questa “assenza “s’intravede il punto di rottura più grave e insidioso non solo per il Movimento 5 Stelle. Ma per la tenuta stessa del governo. Una dinamica che dovrebbe impensierire, per quanto ne sia uno degli artefici, anche lo stesso premier perchè porta dritta dritta alla scissione del Movimento.

Negli ultimi mesi non hanno conquistato la prima pagina una serie di notizie “minori” rispetto al Covid ma che ora, sommate e uniti i puntini, disegnano uno scollamento sempre maggiore tra i parlamentari, il loro guru Casaleggio e il totem Rousseau. Va ricordato che Davide Casaleggio detiene le chiavi della piattaforma ed è il custode delle regole. Non solo: ogni cambiamento di statuto deve per forza passare dalla votazione sul web. Non si ha memoria, finora, di votazioni che hanno ribaltato il sentire comune dei militanti o deluso le attese. Nelle ultime settimane Casaleggio jr, sempre di poche parole, si è fatto sentire per ribadire alcuni punti.

“A casa dopo due mandati. Tassativo”

Prima di tutto ha confermato il vincolo del secondo mandato e vietato il terzo, in questo modo mettendo fuori gioco Di Maio, Castelli, D’Incà, Toninelli, Taverna, Fico, Crimi, Bonafede, circa un centinaio di parlamentari, tutto lo stato maggiore del Movimento dal 2013 in Parlamento con la mission di svuotarlo “come una scatoletta di tonno” e ora diventati tonno loro stessi, assolutamente a proprio agio nella scatoletta e convinti di restarci, costi quel che costi, almeno sino alla fine della legislatura nel 2023 e anche dopo. Ora, certo, una regola può sempre essere cambiata. E però la modifica deve passare da Rousseau e dalla votazione on line degli iscritti e quindi va saputa con i dovuti margini. Cambiare questa regola, tra le più fondative del Movimento, sarebbe comunque uno choc: Di Maio l’ha sempre smentito e fare i parlamentari a vita, come tutte le altre forze politiche, sarebbe la negazione stessa della militanza grilli e del verbo di Beppe Grillo.

Succede però che senza nessuna modifica, neppure annunciata, Di Maio ha già dato il via libera al terzo mandato delle sindache Chiara Appenino e Virginia Raggi. C’è un piccolo giallo su un incontro in settimana tra Grillo e la Raggi. Incontro smentito. Ma utile invece a Grillo proprio per dissuadere la sindaca di Roma dal terzo mandato.

Il punto è stato ribadito ieri da Casaleggio: “Sono e resto contrario a una deroga al tetto dei due mandati. “ Se ci siamo dati delle regole all’inizio di questo percorso bisogna fare in modo che le stesse vengano rispettate. Anche tutti i parlamentari con cui ho parlato mi hanno detto di essere d’accordo nel vedersi come cittadini prestati alla politica e non di carriera”,

Basta con la tassa a Rousseau

Se sul terzo mandato, Casaleggio potrebbe risultare vincente almeno nel sentiment comune, è sicuramente perdente sul tema soldi. Da mesi ormai i parlamentari si lamentano dell’obbligo di dare ogni mese 300 euro: è scritto nel contratto che regola la candidatura e nessuno fece a suo tempo obiezioni. Oggi ci sono parecchie defezioni, molti non pagano da tempo così come è decaduto l’obbligo di dimostrare le spese (scontrini alla mano). Il sito un tempo orgoglio della diversità grillina (tirendiconto.it) non viene aggiornato da tempo ed è pieno di pagine bianche. Di tutti i grandi e innovativi propositi resiste il taglio dell’indennità che poi finisce in un conto corrente speciale destinato a progetti di governo, in genere al sostentamento delle piccole e medie imprese. La cerimonia del Restitution day, quando l’Elevato cioè Grillo mostrava mensilmente in qualche piazza italiana l’assegno gigante con la cifra versata, non viene ripetuta da parecchio tempo.

“Serve un nuovo capo politico”

L’affermazione più grave, nel senso provocatoria e sintomo della guerra fredda dentro il Movimento, è quella per cui “è necessario votare un nuovo capo politico”. Casaleggio è laconico. “A condurre il Movimento sono da sempre stati gli iscritti. Ora, l’ultimo Capo politico si è dimesso e quindi per legge dovrà essere votato il successore”. In queste poche parole c’è tutta la guerra fratricida che in silenzio, senza finire sui giornali, si sta consumando nel Movimento. Di Maio ha lasciato il 23 gennaio, a due giorni dal crollo delle regionali in Emilia Romagna e Calabria, di cui sarebbe stato indicato ancora una volta come responsabile dopo aver già dovuto fronteggiare la lista di sconfitte del 2019. Lo ha fatto sfuggendo ai piani di Beppe Brillo, il vero fautore dell’alleanza organica e strutturale Pd-M5s. E anche a quelli di Casaleggio, da tempo convinto che sia l’ora di cambiare passo (l’alleanza con il Pd non può funzionare) e quindi leader.

Tutti contro tutti

Tutto questo alza il velo su ciò che sta realmente succedendo alla guida del Movimento. Luigi di Maio è ormi allo scontro diretto con Casaleggio jr: il ministro degli Esteri ha già dato il suo ok, non richiesto visto che non è più il leader, al nuovo e terzo mandato delle due sindache e lavora per tornare capo politico. Il giovane Casaleggio, un tempo amico fraterno di Luigi, intanto spiana la strada ad Alessandro Di Battista il nuovo Capo politico quando prima o poi si decideranno a fare gli Stati Generali da febbraio continuamente rimandati. Vito Crimi, il reggente, a sua volta si sente bene nel ruolo e nella sua agenda la prima data utile è dopo le regionali di settembre. In pratica si arriva a fine anno quando tra taglio dei parlamentari e avvicinarsi del semestre bianco (luglio 2021) sarà impossibile per chiunque chiudere la legislatura.

Boicot Casaleggio?

Con queste premesse non deve stupire se la vecchia guardia (Di Maio e tutto il governo) cerca di coalizzarsi per esautorare Casaleggio e tenerlo fuori, ad esempio, dagli Stati Generali. Nessuno è in grado di sapere quanto possa pesare realmente Casaleggio tra militanti e eletti. Certo è che ripudiare Rousseau sarebbe una grave confitta. Quasi un tradimento dei principi fondatori. Ma va detto che Casaleggio ha iniziato a perdere quando è caduto il governo giallo-verde e ha preso il largo la maggioranza giallo-rosè da lui non amata.

Il ruolo di Conte e Grillo

Quello che è completamente scappato di mano a Casaleggio, Di Maio, Di Battista ma non a Grillo, è il ruolo di Giuseppe Conte. Che in questi due anni ha subito varie trasformazioni. Una più delle altre: da portavoce di un Movimento dove uno-vale-uno a leader di un partito che ama governare e avere potere. Un partito già quotato oltre il 14 per cento, che andrà a pescare nel Movimento (circa il 5%) e tutto il resto tra Pd e altri. “Non ho un partito, tutto ciò è a mia insaputa” ripete ogni volta il premier. Che però dice anche di “non saper immaginare la sua vita futura senza politica”.

L’evoluzione più naturale di tutto questo è la scissione del Movimento, a livello di militanti e a livello parlamentare. Dove però - attenzione - c’è un’altra competizione, questa volta tra Di Maio e Conte che andrebbe ad inglobare Fico e fedelissimi. La squadra di ministri è al momento tutta riferibile a Di Maio. Anche se Conte sta legando a sè alcuni fedelissimi di Di Maio. Federico d’Incà, ad esempio, è itico. sempre più immagine e somiglianza di Conte. Il cui più grande sponsor è Beppe Grillo che ha già deciso e spiegato perchè l’alleanza organica e strutturale M5s- Pd è l’unica via d’uscita. Dallo stallo e dalla crisi. E Grillo ha i massimi poteri: è il Capo-garante a vita ed è l’unico che può sfiduciare il Capo politico. Una sola domanda: possibile che Beppe Grillo, che considerava Gianroberto Casaleggio unico e insostituibile, possa immaginare il boicottaggio del figlio Davide?

Il Piano Casaleggio

Intanto Davide si è portato avanti e ha presentato il suo Piano per l’Italia redatto con il contributo di 36 intellettuali e manager, dal teologo francescano Padre Paolo Benanti, esperto di etica, bioetica ed etica delle tecnologie a Franco Bernabè, ex capo di Eni e Telecom, dal manager Francesco Caio, ex ad di Poste Italiane a Innocenzo Cipolletta, ex dg Confindustria e presidente del Sole 24 Ore e di Fs, passando per il sociologo Domenico De Masi, il climatologo Luca Mercalli, fino al gastronomo Carlo Petrini. Lo studio si apre con una citazione di Gianroberto Casaleggio: “Ci avrebbe esortato a non dare nulla per scontato e a cercare nuove idee e nuovi modi di osservare la realtà connettendo conoscenza e immaginazione. Il suo invito a 'Capire il futuro' è oggi più valido che mai. Ed è una delle cose piu' importanti che possiamo fare ora, dato che saremo noi a doverci adattare al Coronavirus e non il contrario”. Si tratta della valorizzazione dei “piccoli centri a discapito delle grandi città”, di pensare società sempre più “touchless”, senza contanti e in cui prevale la “homeization”, cioè la tendenza a poter fare tutto dalla propria casa grazie al digital. “Tutto stava già succedendo - scrive Casaleggio - il Covid-19 ha accelerato questo cambiamento”.