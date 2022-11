(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Una riunione del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, è in programma per domani alle 18. I ministri sono già stati preallertati. All'ordine del giorno dovrebbe esserci anche la delibera per i funerali di Stato dell'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, le cui esequie sono in programma venerdì mattina a Varese. (ANSA).