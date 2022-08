Verso accordo Pd-SI-Verdi: al Nazareno nuovo incontro tra i leader

Roma, 6 ago. (askanews) - E' in programma nel pomeriggio al Nazareno (la sede nazionale dei Dem) un nuovo incontro fra il segretario del Pd, Enrico Letta, il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, e il leader dei Verdi, Angelo Bonelli.Poco prima, in una nota congiunta, Bonelli e Fratoianni avevano annunciato che "Europa Verde e Sinistra italiana, con le riunioni dei rispettivi organismi dirigenti, hanno deciso di costruire un'intesa elettorale con il Partito democratico perché riteniamo le ragioni della difesa della Costituzione, della giustizia ambientale e sociale prioritarie in questo momento delicato per il futuro del nostro paese che necessita della massima responsabilità".Rimangono però da sciogliere i nodi sulle alleanze. Mentre già ieri i Verdi avevano escluso la possibilità di una alleanza con il M5s, Sinistra Italiana ancora oggi chiedeva al Pd di estendere la coalizione anche al movimento di Giuseppe Conte. Tanto che fonti del Nazareno avevano dovuto far filtrare l'indisponiblità dei vertici verso tale ipotesi. "Accogliamo con soddisfazione ed esprimiamo apprezzamento per la decisione assunta oggi dall'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana. Al contempo - hanno sottolineto le fonti del Pd -, confermiamo l'indisponibilità a riaprire la discussione sul perimetro delle alleanze già decise".