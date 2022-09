Varallo, la Lega e il corso di arabo gratis per tutti: 'Che c'è di male, siamo per l'intergrazione'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - L'iniziativa che non ti aspetti. La lingua araba insegnata gratuitamente nel comune a trazione leghista della Valsesia, in Piemonte. Un'ora a e mezza a settimana, dalla 10.30 alle 12, di sabato prossimo, tutti invitati in biblioteca a Varallo, cittadina nel Vercellese, di circa 7mila abitanti, per il corso di "lingua araba classica". Una iniziativa - che vede in cattedra Zained Gad-Allah -voluta dal comune dove indossa la fascia tricolore Pietro Bondetti, che lo scorso giugno è stato eletto primo cittadino, prendendo il posto del leghista, Eraldo Botta, oggi vicesindaco e candidato al Senato da Matteo Salvini. Il corso, promosso anche da volantini che sono stati affissi nella cittadina, è curato da alcune associazioni locali. A spiegare il senso è proprio l'ex sindaco, Botta: "E' una cosa importante per la nostra comunità - spiega all'AdnKronos - . Io sono leghista, ho fatto il sindaco fino a giugno scorso, ora diamo questa possibilità diconoscere la lingua araba, sia a chi è un emigrato di seconda generazione, ai ragazzini che vivono qui, che magari vogliono conoscere la lingua dei familiari, essendo nati qui e andando nelle nostre scuole, sia chi invece dei nostri vuole imparare quella lingua". Non solo: "La polemica - ammette - è facile, si può pensare a un messaggio sbagliato, al voler noi imparare quella lingua, piuttosto che il contrario, ma non è così. L'intergrazione è fondamentale, noi ci crediamo". "La criminalità è una cosa, l'integrazione un'altra", avverte ancora, ricordando l'attenzione del partito di Salvini ai temi della sicurezza e dei migranti. "Noi - ricorda l'aspirante senatore - abbiamo aperto ai nudisti sulle rive del fiume Sesia, ma poi nessuno è obbligato a prendere lì il sole senza costume...". Il corso è previsto che prosegua fino alla prossima primavera.