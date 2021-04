Vaccino, Gruppo San Donato apre un nuovo hub a Novegro

MILANO (ITALPRESS) - Apre domani il nuovo centro vaccinale negli spazi del Parco Esposizioni Novegro, nel Comune di Segrate. Il nuovo polo dedicato alla campagna di vaccinazione massiva contro il Covid-19 sara' gestito da Gruppo San Donato per conto di Regione Lombardia e Ats Milano. Il Parco esposizioni di Novegro ospitera' quello che e' destinato a diventare il polo vaccinale piu' grande della Martesana. Il nuovo hub avra' inizialmente 15 linee vaccinali, con 2.160 inoculazioni al giorno, che dal mese di maggio possono aumentare fino a 40 per somministrare piu' di 4.000 dosi giornaliere. Si parte con i cittadini lombardi over 70 e i pazienti fragili, che potranno prenotare la vaccinazione tramite il portale di Poste Italiane: (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/). Il centro vaccinale sara' aperto tutti i giorni da lunedi' a domenica, dalle ore 8.00 fino alle ore 20.00. "Dall'inizio della pandemia il Gruppo San Donato si e' impegnato senza riserve nella battaglia contro il coronavirus - ha commentato Valerio Fabio Alberti, sovrintendente sanitario del Gruppo San Donato -. In piena collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, GSD ha messo a disposizione 2000 posti letto gia' durante la prima ondata. Ad oggi sono 12.000 i pazienti Covid trattati dal Gruppo e 450.000 i tamponi complessivi effettuati. Grande l'impegno anche nella ricerca con 530 pubblicazioni scientifiche relative al Covid-19. Ringrazio i tanti colleghi che si sono messi a disposizione anche per l'hub di Novegro che speriamo sia un ulteriore passo verso la conclusione dell'emergenza". (ITALPRESS). fsc/com 19-Apr-21 17:19