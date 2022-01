Cade il tabù dell’obbligo del vaccino. Draghi tira dritto. Con fatica e irritazione

E’ stato chiaro. "I provvedimenti di oggi - ha spiegato Mario Draghi all’inizio della riunione del consiglio dei ministri - vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, al tempo stesso, mantenere aperte le scuole e le attività economiche. Vogliamo frenare la crescita dei contagi e spingere chi non si è ancora vaccinato a farlo. Interveniamo sulle classi di età più a rischio di ospedalizzazione per ridurre la pressione sugli ospedali e salvare vite”. Non servono tante parole quando si hanno chiari gli obiettivi. I partiti, poi, hanno impiegato sei ore per digerire, mediare, trovare un modo per farsela andare bene lo stesso. Non tutti, per fortuna. Lega e 5Stelle erano contrari a quasi tutto quello che Draghi aveva messo sul tavolo della cabina di regia prima e del confronto con le regioni poi. Italia viva, Pd, Forza Italia e Leu avrebbero invece voluto ancora di più: l’obbligo vaccinale per tutti, anche per togliere argomenti ai causidici per definizione che trovano sempre un motivo per dire che non va bene.

Ore di tensione

Se qualcuno ha immaginato che Draghi potesse risentire delle vigilia delle urne presidenziali e cedere alle pressioni di oltre della metà numerica della “sua” maggioranza e quindi del Parlamento che dovrà eleggere il Presidente della Repubblica, ha dovuto rivedere le proprie posizioni alla fine di una giornata carica di tensione dove la maggioranza è stata sul punto di spaccarsi e sicuramente non è uscita indenne alla fine di un tira e molla durato giorni e carico di significati a venti giorni dall’avvio delle votazioni per l’elezione del Capo dello Stato. Lo stesso premier si è mostrato “sorpreso e irritato” per l’uso politico che viene fatto delle misure contro il contagio.

Lega e 5stelle erano fermi da giorni sul rinvio dell’apertura delle scuole; no totale ad ogni obbligo vaccinale e quindi non andava bene neppure l’allargamento del supergreen pass (solo vaccinati e guariti, no tamponi) ad altre attività oltre a quelle già vincolate; ritorno dello smart working. Giuseppe Conte ha persino telefonato, così ha fatto sapere il suo staff, a Draghi prima dell’avvio della cabina di regia per ribadire le decisioni assunte nell’assemblea congiunta di deputati e senatori. Di questi quattro paletti, sventolati nelle ultime 48 ore come “irrinunciabili”, non ne è rimasto in piedi neppure uno.

Il decreto più radicale

Il governo ha infatti introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50, fascia di età che conta circa due milioni d mezzo di non vaccinati. Siamo il primo paese in Europa. Ha ribadito che il 10 gennaio le scuole riaprono: la dad scatta solo da un certo numero di contagi in su che cambiano a seconda della fasce di età, Nessuno obbligo di smart working in decreto, solo una circolare che invita le amministrazioni e i rispettivi dirigenti “ad applicare la norma già esistente e approvata un mese con la firma dei sindacati: i dirigenti possano organizzare il lavoro fino al 49 per cento da remoto. Devono farlo. Ancora una volta, senza automatismi e sema emergenza.

Non è un “whatever it takes” ma gli assomiglia molto. E se quello del virus non è un attacco speculativo come quello che nel 2012 mise sotto attacco l’euro, di sicuro serve ora come allora una risposta “a qualunque costo”. Mario Draghi ha fatto Mario Draghi e ha detto stop alle speculazioni della politica. Pazienza se questo magari gli costerà il posto al Quirinale. Pazienza se nel consiglio dei ministri di ieri ha scontentato più della metà numerica della sua maggioranza: Lega e Movimento 5 Stelle. Che si sono ritrovati un paio d’anni dopo dalla stessa parte ed esattamente dove si erano lasciati un paio d’anni fa: no vax. Sono cambiati molto in questi due anni. Senza dubbio.

Qualcuno, tra forze politiche e osservatori, ieri sera ha detto che Draghi ha “ceduto alla mediazione”, che non è più il Draghi “dei primi mesi”, e che ieri ha pesato proprio l’idea di compiacere un po’ tutti e non scontentare nessuno. Quello uscito ieri sera da palazzo Chigi è il decreto sei pagine, 8 articoli - più radicale che ci si potesse aspettare. Una virgola in più voleva dire costringere Lega o 5 Stelle a non votare. L’anticamera di una crisi di governo. Una cosa da irresponsabili. Che poi Draghi voglia andare avanti un altro anno in questi condizioni, cioè mediando tutto fino all’ultimo minuto, è un’ipotesi da escludere. “Il governo c’è finché governa, non resta qua per farsi logorare” ha sempre detto. E con questo “problema” tutti devono fare i conti.

Il primo paese in Europa

Un’ora e mezzo di cabina di regia, subito dopo il confronto con le regioni, poi il Consiglio dei ministri: in un tour de force di quasi sei ore il premier chiude una partita che vorrebbe fosse decisiva nel contrasto alla pandemia. Il testo del decreto che esce dal Cdm ricalca in sostanza la bozza preparata dagli uffici e di cui i giornalisti riescono ad avere copia intorno alle 19, mentre inizia la riunione. Anche questo è un segnale di “sfida” ai partiti ribelli. Sconfessare la bozza vorrebbe dire commissariare Draghi, una responsabilità che nessuno si può assumere. Non c’è l’obbligo del vaccino per tutti, richiesta di Italia viva, Forza Italia, Pd e Leu. E neppure l’obbligo del vaccino per tutti i 23 milioni di lavoratori, tra cui i cinque che non si vogliono vaccinare e continuano il ventre molle da cui passa il virus. C’è però l’obbligo per gli over 50 (Brunetta ha provato ad abbassarlo agli over 40, la Lega ad alzarlo a 60 anni, M5s contrario a prescindere), è in vigore dal 15 febbraio fino al 15 giugno 2022. Polemiche sulle date. “Il 15 è troppo tardi” è stato detto sia da chi è a favore che dai contrari. E’ venuta meno l’estensione del Supergreen pass (solo vaccinati e guariti) a molte altre attività finora esenti come banche, servizi alla persona, dai centri estetici ai parrucchieri, uffici pubblici e servizi postali, tutte le attività commerciale “escluse quelle essenziali e primarie della persona”. E’ stato il pegno da pagare per evitare il voto contrario della Lega. Il problema tecnico delle sanzioni - la cosa più difficile per i tecnici su cui trovare la quadra è stato risolto alzando la multa da 600 a 1500 euro “ferme restando le sanzioni disciplinari già previste per chi accede al luogo di lavoro violando l’obbligo".

Forte dialettica con Franceschini

Draghi ha tenuto duro sulla scuola. Si racconta di uno scontro con il ministro Franceschini che chiedeva “misure più restrittive” in caso di contagio. Il premier ha liquidato i dubbi dicendo che “la stagione precedente (quella in cui scattava la dad come se nulla fosse, ndr) è superata” e che quello che stiamo vivendo oggi non è paragonabile ad un anno fa. Su questo tutto il Cts ha rassicurato il premier che è intervenuto in modo deciso su chi invece indugia - si spera non per convenienze politiche - su scenari molto più complicati di quello che sono.

Dunque la scuola non si tocca. Nessun rinvio, nessuna anarchia con la dad. Sono stati stabiliti alcuni parametri: alle medie e alle superiori, la dad scatta dopo quattro contagiati, per dieci giorni e solo per i non vaccinati. Alle elementari, dove il tasso di vaccinazione è più basso, la dad scatta dopo due casi. Gradualità e premiare chi si è vaccinato sono i criteri che hanno guidato questo ennesimo decreto. Il testo prevede anche 92 milioni di euro per i test gratuiti per gli studenti in autosorveglianza.

Sullo smart working ha vinto il ministro Brunetta: non serve fare un nuovo decreto per mettere la gente a lavorare da casa. La legge approvata un mese fa con tanto di firma dei sindacati, già prevede che "i dirigenti degli uffici pubblici possano organizzare il lavoro fino al 49 per cento da remoto”. Il problema è che i dirigenti non si sono ancora decisi a fare ipotesi di presenze. “Basta applicare la legge che già esiste e il 49% dei lavoratori di ogni uffici possono lavorare da casa” ha tenuto il punto il ministro della Pa. Troppa fretta anche quei nel voler tornare ad un anno fa con le città vuote, gli uffici anche e i servizi ai cittadini non garantiti. Draghi non vuole più chiudere il paese. Ma vuole proteggerlo da nuove ondate e varianti “difendendo con le unghie e con i denti quel po’ di normalità che abbiamo riconquistato a fatica e dopo 137 mila morti".

Unanimità

Bisogna immaginare Mario Draghi nel suo ufficio a palazzo Chigi circondato per non dire assediato dai nient dei partiti al vaccino obbligatorio nel rinnovato asse Lega-5 Stelle, dall’ “avevamo detto” dei sindacati, da Confindustria ma anche dalle aziende più piccole che una volta introdotto l’obbligo non saprebbero come fare a sostituire la mano d’opera assente, per non dire dei numeri delle curve di contagio e delle problematiche giuridiche che arrivano soprattutto dal fronte della sanzionabilità. Lo staff di Conte ha informato che prima del Cdm l’ex premier ha sentito il premier al telefono. Conte gli ha spiegato la sua contrarietà all’estensione dell’obbligo del vaccino e perché invece occorre tornare in smart working. Poi però i ministri 5 Stelle hanno votato: “Siamo contrari all’obbligo generalizzato non alle forme di gradualità”. E ha votato anche la Lega.

E’ facile ipotizzare che il decreto avrà un iter di conversione complesso. Ed è chiaro che il governo Draghi non può andare avanti così. L’azione di governo ne esce rallentata. Il 2022 sarà un anno di campagna elettorale. Questa, forse ancora più di chi eleggere Capo dello Stato, è la domanda che devono farsi i partiti. E a cui devono rispondere.