Vaccini, mascherine obbligatorie e tamponi sul tavolo del governo: le misure che verranno prese oggi

Una giornata di lavoro serrato quella che aspetta il presidente del Consiglio, MArio Draghi, e la sua compagine di governo. Il ministro Speranza, in primis, vista l'emergenza pandemica con Omicron che si diffonde a macchia d'olio, e il ministro Bianchi, chiamato in causa per mettere in campo misure utili ad evitare de lezioni scolastiche in Dad. Alle 9,30 si riunisce la cabina di regia, mentre nel pomeriggio è prevista la riunione del Consiglio dei ministri che varerà le misure di contenimento in vista delle imminenti ferie natalizie.

Sul tavolo ma ancora in fase interlocutoria, la questione dell'obbligo vaccinale che si fa strada pian piano come unica soluzione possibile per portare la totalità delle persone a sottoporsi alla somministrazione del siero anti Covid: a mettere l'ultima parola saranno i dati scientifici. Nel frattempo la questione sembra limitarsi all'estensione dell'obbligo ad alcune categorie di lavoratori. "Sarà invece valutato subito l'obbligo di mascherine all'aperto e di mascherine Ffp2 in determinate circostanze - ha detto durante la conferenza stampa prenatalizia il premier Mario Draghi -. Così come "non è esclusa l'applicazione della misura del tampone" anche per i vaccinati. "Bisogna prendere tutte le precauzioni possibili", ha precisato, garantendo però che "ogni decisione è guidata dai dati, non dalla politica".

Misure certe, si discute dell'obbligo vaccinale

Sul tavolo quindi mascherina obbligatoria all’aperto in tutta Italia e Ffp2 nelle situazioni a maggior rischio assembramento, oltre ai tamponi per i vaccinati tra seconda e terza dose, la riduzione della durata del Super green pass tra la seconda e la terza che potrebbe scendere a 4 mesi, secondo fonti di governo.

Nella cabina di regia a palazzo Chigi si discuterà sicuramente della riduzione dei tempi di validità del green pass, ma esclude che si affronti il tema del lockdown per i non vaccinati. Quanto alla proroga dello stato di emergenza "non è stato un atto di rassegnazione ma di necessità e di buon senso".

Vaccini unica strada contro il Covid

I vaccini per il premier restano l'unica via percorribile per contrastare il diffondersi del virus, pur nella consapevolezza che quelli attualmente in fase di somministrazione sembrano essere inefficaci contro la nuova variante Omicron che rapidamente sta sostituendosi alla Delta. "Invito tutti i cittadini a fare la terza dose: è la priorità". Quindi, ha chiosato il premier affrontando il tema, personalmente sono incline a prevedere il peggio, quindi preferisco agire d'anticipo proprio per difendere quel poco di normalità che ci siamo conquistati".