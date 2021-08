Vaccini, Letta: "solidarieta' a giornalista di Repubblica"

"Voglio esprimere solidarieta' piena alla giornalista di Repubblica aggredita dai manifestanti No Green Pass. Esprimo con forza l'appello affinche' non ci siano ambiguita' da parte delle forze politiche per quanto riguarda queste violenze e le legittimazioni no vax, che sono posizioni contrarie oggi al diritto alla salute e alla liberta' - cosi' Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, a Torino per sostenere la candidatura alle Comunali di Stefano Lo Russo - e' assolutamente insopportabile quello che sta avvenendo, vogliamo sostenere il Governo Draghi in tutto, in particolare nella campagna vaccinale. E' un sostegno all'Italia e allo sforzo per uscire dalla pandemia".