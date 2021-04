Vaccini, Gelmini: confido in chiarimento con De Luca

Roma, 12 apr. (askanews) - "Confido che con il presidente De Luca di poter aver un chiarimento anche perché all'interno della Conferenza Stato Regioni ha sempre posto il suo punto di vista con grande equilibrio e con grande fermezza". Lo ha detto la ministra per gli Affari Reginali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, rispondendo a una domanda di un cronista durante una conferenza stampa ad Ancona. In mattinata. il presidente della Regione Campania aveva minacciato di non partecipare più alle riunioni della della Conferenza Stato-Regioni se non arriveranno più vaccini in Campania.