(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "La mia ferma condanna verso gli episodi di violenza dei No green pass nei confronti dei giornalisti e totale solidarietà ad Antonella Alba e Francesco Giovannetti, aggrediti brutalmente mentre svolgevano il loro lavoro. Questa violenza sta diventando un'inaccettabile costante". A scriverlo in un tweet il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca. (ANSA).