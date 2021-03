Vaccini, confronto Mattarella-Draghi in vista Consiglio Ue

Roma, 24 mar. (askanews) - Vaccini in Europa, passaporto vaccinale europeo, rapporti con Russia e Turchia. Sono alcuni dei temi toccati nel corso della videoconferenza (invece del consueto incontro) tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo in programma domani e venerdì.Nel corso del colloquio, secondo quanto si apprende, si è parlato anche del collegamento in video conferenza tra il nuovo presidente americano Joe Biden e i vertici dell'Unione Europea.Al confronto hanno preso parte anche Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Daniele Franco, ministro dell' Economia e delle Finanze; Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico; Vittorio Colao, ministro per la Transizione Digitale; Roberto Speranza, ministro della Salute e Vincenzo Amendola, sottosegretario di Stato agli Affari Europei.